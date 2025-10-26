Voditeljica 'Ljubav je na selu' otkriva kako je prvi susret s njezinim dečkom bio filmski: To me razoružalo

Voditeljica RTL-ova showa Ljubav na selu, Anita Martinović, godinama je spajala druge, a sada je i sama pronašla osobu koja je osvojila njezino srce. Nakon što je gledateljima pokazivala da prava ljubav može procvjetati i na seoskim imanjima, danas i sama živi vlastitu romantičnu priču – jednostavnu, iskrenu i punu nježnosti. “On je uistinu poseban. Mogu samo reći da ga baš volim. Uživamo u našem odnosu i trudimo se čuvati ga za sebe, bez previše izlaganja,” otkrila je Anita za Story. Romansa je započela početkom godine, a iako njezin partner živi u Sloveniji, udaljenost im ne predstavlja prepreku. “Nije to velika daljina, a kad su osjećaji pravi – sve se može. Povjerenje je ključ. Puno komuniciramo, dijelimo i lijepe i obične trenutke. Udaljenost nas je naučila da više cijenimo vrijeme koje provodimo zajedno”, priča Anita.

Njihov prvi susret bio je filmski. “Dočekao me s buketom cvijeća, što me odmah razoružalo. Otišli smo na ručak koji se pretvorio u večeru, a da nismo ni primijetili. Njegov osmijeh, pogled i manire odmah su me osvojili”, prisjeća se s osmijehom. Kad se vide, uživaju u jednostavnim stvarima – šetnjama, večerama, wellness vikendima i dugim razgovorima. “Najljepši su trenuci oni spontani. Ne planiramo previše, živimo dan po dan. Kad se poželimo, jednostavno se vidimo. Vjerujem da se dobre stvari dogode kad ih ne forsiraš”, kaže Anita, koja u partneru najviše cijeni iskrenost, poštovanje i humor.

Dok ljubav u privatnom životu cvjeta, Anita i dalje s jednakim žarom vodi Ljubav na selu. “Svaka sezona me iznenadi. Na farmama nema glume, ljudi pokažu tko su i što osjećaju. I sama sam kroz taj show naučila koliko su iskrenost i toplina važni – i u ljubavi i u životu.” Zanimljivo, i sama je jednom tražila ljubav pred kamerama, u showu Gospodin Savršeni. “Tada je nisam pronašla, ali to iskustvo me promijenilo. Naučila sam što želim i što mi je važno – mir, podršku i međusobno poštovanje”, priznaje. Danas, osim u ljubavi, Anita uživa i u poslu. Diplomirana modna dizajnerica otvorila je vlastitu agenciju za nekretnine. “Dom nije samo kvadrat, nego priča. Lijepo je spajati ljude s njihovim budućim domovima – baš kao što sam nekad spajala srca.” Na kraju, Anita sa smiješkom zaključuje: “Nisam ljubav pronašla na selu, nego u pravom trenutku. I kad se to dogodi, znaš – jednostavno znaš.”