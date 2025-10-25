Evo što Laura iz 'Gospodina Savršenog' kaže o Maji Šuput i Šimi Elezu, bila je jako iskrena

Laura Prgomet, jedna od najpoznatijih natjecateljica showa "Gospodin Savršeni" nakon showa uvijek je na društvenim mrežama otvoreno i bez zadrške odgovarala na pitanja o privatnom životu te odnosu sa Šimom Elezom kojeg su gledatelji upoznali kao Gospodina Savršenog. Često se Lauri postavljalo pitanje o estetskim operacijama i promjenama koje je radila na sebi, a sada se u novom razgovoru za 24 sata osvrnula na pitanja o zahvatima.

"Obožavam pitanja o operacijama, kao da sam cijelu glavu transplantirala. Napravila sam nos jer mi je prije bio loše napravljen i grudi koje imam od ranije. Gore na zubima imam keramičke ljuskice, ali to nije operacija. Fileri također nisu operacija", ispričala je bivša natjecateljica popularnog RTL-ovog showa. Iskreno je ispričala i kako želja za promjenom izgleda proizlazi iz njezinih unutarnjih borbi koje je vodila u mlađim danima te je ispričala kako je u pubertetu bila jako depresivna i anksiozna. "Jedna prijateljica mi je savjetovala da krenem s malim stvarima – počupam obrve, probam novu kremu. Kad sam vidjela da se od tih sitnica osjećam bolje, prešla sam na veće stvari, poput nosa ili grudi. S obzirom na to u koliko sam lošem mentalnom stanju bila, nisam se ja toliko ni operirala.", izjavila je Laura.

Nezaobilazno pitanje je bilo i ono o navodnoj romansi Maje Šuput i Šime Eleza. O njihovoj povezanosti piše se od lipnja otkako se Šime pojavio u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Njih dvoje još nisu službeno potvrdili svoju vezu, ali u više navrata su snimljeni zajedno, a njihovo ponašanje daje naslutiti kako ih povezuje nešto više od prijateljstva. "Oni su vam moderni, mlađi Brad Pitt i starija Angelina. Meni to djeluje kao jedan jeftini marketinški trik. Ja odmalena pratim showbizz i takve veze. Očito je kad netko to radi na silu i kad nekog stvarno uhvate nespremnog. Malo više bi trebali poraditi na detaljima scenarija", uvjerena je Laura.