EVO ŠTO JE PORUČIO

Oglasio se Marko Perković Thompson nakon Tomaševićeve najave da u Areni više neće nastupiti ako bude ustaških pozdrava

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.10.2025.
u 11:02

Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne, ističe se u priopćenju glazbenika

Marko Perković Thompson 27. prosinca 2025. godine će održati koncert u Areni Zagreb. Jučer je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio: Ako bude ustaških pozdrava na koncertu, Thompson više neće moći nastupati u Areni. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je konferenciju za novinare povodom obilaska radova na Osnovnoj školi Horvati, pa je usput spomenuo da će Marko Perković Thompson održati koncert u zagrebačkoj Areni, a više o tome pročitajte ovdje. Sada se na svojoj službenoj Facebook stranici oglasio Marko Perković Thompson i njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:  Priopćenje tima Marka Perkovića Thompsona povodom objave gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića. Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje priča kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica.

Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne.
Ako gradonačelnik misli na pjesmu „Bojna Čavoglave“, u kojoj se nalazi stih „Za dom spremni“, važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata. Pritom podsjećamo kako je pjesma „Bojna Čavoglave“ već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno. Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili „ustaše“, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.
Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas
Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa. Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske.
Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti.

DM
D'Mich
11:18 25.10.2025.

Tako je Marko. Ti ih jako nerviraš i nerviraj ih i dalje. Tebe su i bojkotirali i proganjali ali si uvijek izašao još popularniji. Tako će biti i sada.

DK
Darac Komarac
11:29 25.10.2025.

Senf voli Prijovićku,Brenu,Karleuš.Nema u njemu ljubvi prema domovini ."E moj narode za koga si glasao?"

Avatar Gyam
Gyam
11:26 25.10.2025.

SENF, znate zašto ga zovu SENF? To je šifra za LUBRIKANT koji je često koristio u studentskim danimaAko zabrani koncert trebalo bi doći onih 500.000 nenajavljeno u Zagreb pa da vidimo koja policija i vojska zajedno će zaustaviti tu masu?

