VIDEO Jeannette iz 'Braka na prvu' doživjela ono čega se mnogi pribojavaju: 'Iznemogla sam, pomozite'

Jeannette Kolaković, jedna od najupečatljivijih sudionica prošle sezone showa "Brak na prvu", na svom je Instagram profilu nedavno ispričala kako joj se dogodilo upravo ono čega se pribojavaju brojni putnici. Naime, tijekom jedne pauze na putovanju autobusom, vozač ju je jednostavno zaboravio na parkiralištu i nastavio je put bez nje. - Šofer autobusa me zaboravio na parkingu i nije me našao, niti sam ja njega našla tako da moram sada pričekati da me netko pokupi - podijelila je Jeannette u videu, potresena situacijom u kojoj se našla potpuno sama, daleko od svog odredišta.

U trenucima neizvjesnosti osjećala se potpuno bespomoćno, a njezine su riječi otkrile koliko joj je cijela situacija teško pala. - Već sam iznemogla, pregladnila, umrijet ću. Pomagajte - zavapila je u objavi, tražeći pomoć u nezavidnoj situaciji. Srećom, kako je kasnije otkrila, uspjela se snaći i pronaći rješenje za nastavak putovanja, a njezini su joj pratitelji odmah uputili brojne poruke podrške, suosjećajući s njezinom neugodnom avanturom.

Gledatelji RTL-ovog sociološkog eksperimenta Jeannette pamte kao jednu od najosebujnijih kandidatkinja. Ona i njezin partner u showu, Simon, bili su najstariji par, a svojom su nevjerojatnom kemijom, bliskošću i iskrenim emocijama intrigirali kako stručnjake, tako i publiku pred malim ekranima. Mnogi su vjerovali kako će upravo oni iz showa izaći kao zaljubljeni par koji će nastaviti zajednički život i izvan kamera.

Simon se durio, Jeannette plesala: 'Ako se budem morala zabavljati sama, ne vidim se u nastavku emisije'

Ipak, unatoč snažnoj povezanosti, Jeannette i Simon eksperiment su završili kao prijatelji. Ona se nakon showa vratila u Francusku, gdje živi i radi, no njihovo je prijateljstvo ostalo čvrsto i neraskidivo. U jednoj je ranijoj objavi otkrila koliko joj Simon i danas znači. - Moj Simon, moja živa pozitivna energija. Vjerujte mi da dan danas zahvaljujem Bogu što sam dobila njega. I dan danas smo nas dvoje veliki prijatelji i čujemo se redovito - istaknula je Jeannette, dodavši kako ju je on učinio boljom osobom i naučio je da se emocije ne trebaju skrivati.