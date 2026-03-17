Najutjecajnija glazbenica svoje generacije progovorila je o agoniji koju prolazi s mentalnim zdravljem

– Osam se godina liječim, idem na terapiju zbog svog graničnog poremećaja osobnosti – riječi su to 30-godišnje američke pop-rap zvijezde Doje Cat, pravog imena Amala Ratna Zandile Dlamini. Autorica hitova kao što su Streets, Agora Hills, Best Friend, Woman, Paint The Town Red, Kiss Me More i mnogih drugih otvoreno je na svom TikTok profilu, u podužem videu, progovorila o svom mentalnom zdravlju.

Cijela priča počela je radi obrane njezine kolegice Chappell Roan nakon kritika javnosti zbog njezina sukoba s paparazzima. Doja Cat odmah je na početku objasnila kako je još od djetinjstva naučila potiskivati osjećaje i prilagođavati se onome što se od nje očekuje. "Još od malih nogu naučila sam se pretvarati da mi se nešto sviđa, da sam sretna ili da mi se ne sviđa nešto što radim, samo kako bi izgledalo kao da je sve u najboljem redu", ispričala je te navela kako je upravo takav način nošenja s emocijama s vremenom ostavio velike posljedice na nju. "Sve me to sustiglo, i mislim da se to općenito ljudima tako dogodi kad potiskuju svoje emocije. Imam osjećaj da se borim s graničnim poremećajem gotovo oduvijek. Za mene je ovo ozbiljna agonija, ali, hvala Bogu, izlječiva. Istina je da na terapije idem već godinama, ali istina je na kraju dana da sam ponosna na sebe što sam dogurala dovde gdje sam danas", ispričala je slavna kantautorica i reperica koju obožavaju milijuni.

"Ovo je dug proces, proces liječenja, ozdravljenja, no zadovoljna sam kako napredujem. Divim se Chappel Roan zato što se zna zauzeti za sebe i toga se ne srami. A ja? Ja sam morala naučiti biti iskrena prema sebi. Godinama sam legala samoj sebi i kad vidim nju kako to radi, kako je iskrena, to mi se sviđa. Nije povrijedila nijednu osobu time što je bila svoja i to mi pokazuje da i ja to mogu", poručila je. Objasnila je kako cijeni to što se Roan zna zauzeti za sebe, čak i kad joj je neugodno pred drugima te što pritom ostaje iskrena. Inače, granični poremećaj osobnosti stanje je koje utječe na to kako osoba doživljava sebe i druge, zbog čega joj svakodnevno funkcioniranje može biti znatno otežano. Stručnjaci navode da je riječ o poremećaju koji uključuje obrazac nestabilnih i intenzivnih odnosa, impulzivnost i narušenu sliku o sebi. Impulzivnost pritom znači doživljavanje vrlo snažnih emocija i reagiranje bez prethodnog promišljanja. Prošle godine u listopadu Doja Cat, u intervjuu s Angie Martinez, prvi je put progovorila o tome da nekoliko puta tjedno ide na terapije kako bi bila sigurna da je dobro.

Podsjetimo, Doja Cat jedna je od najekscentričnijih i najutjecajnijih pop-rap zvijezda svoje generacije. Rođena je 21. listopada 1995. u Los Angelesu, u umjetničkoj obitelji. Njezin otac, Dumisani Dlamini, južnoafrički je glumac i producent, dok joj je majka Deborah Elizabeth Sawyer slikarica židovskog podrijetla. Iako je odrasla u kreativnom okruženju, Doja Cat kasnije je priznala da s ocem gotovo nije imala doticaj tijekom odrastanja. Dio djetinjstva provela je u alternativnoj umjetničkoj zajednici u Kaliforniji, a njezina je majka radila kao dizajnerica. Kao dijete bila je opsjednuta plesom, a posebno su je privlačili žanrovi hi-hop, R&B i elektronička glazba. Pohađala je različite škole u Los Angelesu, no sa 16 godina odlučila je napustiti školovanje kako bi se potpuno posvetila glazbi. Karijeru je započela nesvakidašnjim načinom, snimala je pjesme u svojoj sobi i objavljivala ih na platformi SoundCloud. Upravo ju je ondje primijetila izdavačka kuća RCA Records, s kojom je potom potpisala ugovor. Širu popularnost stekla je 2018. viralnim hitom "Mooo!", humorističnom pjesmom i spotom u kojem se pojavljuje odjevena kao krava. Iako je pjesma bila zamišljena kao šala, društvene mreže pretvorile su je u zvijezdu.

Pravi komercijalni proboj došao je s albumom Hot Pink, koji je iznjedrio globalni hit Say So. Pjesma je postala viralna na TikToku i pretvorila Doju Cat u jednu od najprepoznatljivijih pop-rap izvođačica na svijetu. Kasnije je uspjeh potvrdila albumom Planet Her, s hitovima poput Kiss Me More. Osim glazbe, poznata je po ekscentričnom stilu, humoru na društvenim mrežama i stalnom mijenjanju imidža. Godine 2023. šokirala je obožavatelje kada je obrijala glavu i obrve, objašnjavajući da želi potpunu kreativnu slobodu i distancu od očekivanja pop industrije. Njezin privatni život često je bio tema medija. Otvoreno je govorila o pritiscima slave, mentalnom zdravlju i negativnoj strani društvenih mreža. Poznata je i po tome što često ulazi u rasprave s obožavateljima i hejterima online, što dodatno naglašava njezinu nekonvencionalnu osobnost. Danas Doja Cat slovi za jednu od najoriginalnijih figura moderne pop i rap scene, umjetnica koja jednako uspješno spaja humor, internet kulturu i glazbeni talent.