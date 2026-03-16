ODUŠEVLJENA IZVEDBOM

FOTO Folk-zvijezda reagirala na transformaciju iz 'TLZP-a', njezina objava postala je hit na mrežama

Foto: Nova TV
16.03.2026.
u 16:00

Popularna srpska pjevačica Tea Tairović nije ostala imuna na sjajnu transformaciju Davida Balinta u showu "Tvoje lice zvuči poznato"

Nastupi u popularnom showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" redovito privlače veliku pažnju, no transformacija pjevača i fitness trenera Davida Balinta u regionalnu folk zvijezdu Teu Tairović postala je tema o kojoj se priča. U jubilarnoj desetoj sezoni showa, Balint je dobio zadatak izvesti njezin veliki hit "Çok Güzel!", što na turskom znači "jako lijepo".. Odjeven u svjetlucavi kostim i s dugom plavom perikom, na pozornicu je donio nevjerojatnu energiju i savršeno skinuo njezine prepoznatljive pokrete, uključujući zahtjevan trbušni ples i "treskanje" kukovima po kojima je pjevačica poznata. Njegov nastup nije ostavio ravnodušnim ni žiri u sastavu Minea, Goran Navojec, Mario Roth i Enis Bešlagić. Svi su bili puni hvale za njegovu sposobnost da vjerno dočara ženstvenu energiju i izvede kompleksnu koreografiju. 

Ipak, najveće priznanje stiglo je od same Tee Tairović. Koliko je nastup bio zapažen, govori činjenica da ga je folk zvijezda podijelila na svom službenom Instagram profilu, pokazavši da je s oduševljenjem podržala Balintovu interpretaciju. Uz snimku nastupa, pjevačica je dijelila napise "Pokidaooo" i "Koja ikona". Njezina reakcija brzo se proširila društvenim mrežama, a mnogi su se složili da je pohvala originala najveća moguća nagrada za trud.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

David Balint, poznat po vokalnim sposobnostima i uspješnoj karijeri osobnog fitness trenera, ovim je nastupom potvrdio status jednog od favorita natjecanja. Njegova sposobnost da se potpuno preda ulozi i fizički transformira, što je bez sumnje rezultat talenta i sjajne fizičke spreme, donijela mu je simpatije publike. Reakcija Tee Tairović još jednom je pokazala kako transformacije u showu prelaze granice zabave te postaju most između izvođača i njihovih kolega, stvarajući nezaboravne televizijske trenutke.

David Balint Tea Tairović Nova TV Tvoje lice zvuči poznato showbiz

