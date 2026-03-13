Barbara napustila show: 'Survivor me naučio da budem malo više otvorena prema svijetu'

Iza kandidata Survivora je prva eliminacijska borba u kojoj je izgubila Barbara Radić te je ona napustila Survivor. „Nisam uspjela, sva sam se zavezala, radila kolutove...“, rekla je Barbara objašnjavajući poteškoću koju je imala u srednjem dijelu svoje posljednje igre u Dominikanskoj Republici.

U eliminacijskom izazovu borila se s Anom Modrušan koju je nominiralo žuto pleme, te nominiranim kandidatkinjama zelenog plemena – Dunjom i Majom. Nakon glasanja u žutom plemenu bilo je jasno da je najviše glasova dobila Ana Modrušan, dok je Roko kao kandidat s ogrlicom osobnog imuniteta direktno za eliminaciju odabrao Barbaru. Ana Modrušan primila je odluku bez velikog uzbuđenja. Na pitanje je li ju pogodilo to što je prva nominirana, kratko je odgovorila: „Nije, stvarno nije.“ Iako je bila svjesna težine situacije, poručila je i da može ponuditi „najbolju verziju sebe večeras“.

Barbara je, s druge strane, priznala da je naslućivala ovakav rasplet. „Osjećao se 'vibes' da će mene nominirati i prihvaćam ono što dolazi“, rekla je nakon što ju je Roko odabrao za dvoboj. Objasnila je i da je svjesna kako neki u plemenu pokazuju više žara od nje: „Mislim da drugi ljudi imaju više borbenosti nego ja iskreno, i možda drugi ljudi zaslužuju više biti ovdje nego ja.“

U samoj eliminacijskoj borbi najbrže i najuvjerljivije reagirale su Dunja i Ana, koje su prve osigurale ostanak. Barbara je dobro krenula, ali se najviše mučila u srednjem dijelu zadatka, gdje se zapetljala na preprekama i izgubila prednost. Maja je to iskoristila i izborila povratak, dok je Barbara završila svoj put.

Na oproštaju je ostala mirna i pomirena s ishodom. „Survivor me naučio da budem malo više otvorena prema svijetu i prema različitim karakterima ljudi i da budem otpornija na različite uvjete i energije oko sebe“, poručila je na odlasku.