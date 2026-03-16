Sin Gorana i Nives Ivanišević ima nesvakidašnji hobi za prvašića! Tata mu prenio ljubav prema elitnom sportu

Radijska voditeljica, 44-godišnja Nives Ivanišević ponosna je majka sina Olivera, kojeg je dobila u braku s našim proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem. Svoj privatni život često dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama, a ovoga je puta pokazala kako njihov sin provodi slobodno vrijeme i otkrila zanimljiv hobi koji je pomalo nesvakidašnji za jednog prvašića. Poznato je kako je Oliver prošle jeseni krenuo u prvi razred osnovne škole, što je za cijelu obitelj bio važan i emotivan trenutak. Nives je tada s pratiteljima podijelila fotografije prvog školskog dana, a sada je otkrila i čime se dječak bavi nakon školskih obveza. Naime, u svojim Instagram pričama objavila je fotografiju na kojoj mali Oliver s velikim entuzijazmom igra golf. Iako je još vrlo mlad, čini se da je dječak već pronašao sport koji ga veseli. Ljubav prema golfu, čini se, naslijedio je upravo od oca, koji i nakon završetka profesionalne teniske karijere ostaje vrlo aktivan u sportu. U slobodno vrijeme Ivanišević rado igra golf, a nerijetko ga se može vidjeti i na terenima diljem svijeta.

Osim s Oliverom, Goran često zaigra golf i sa starijim sinom Emanuelom, kojeg je dobio u prvom braku s bivšom manekenkom, a danas poduzetnicom Tatjanaom Dragović. Emanuel je već tinejdžer, a poznato je kako s ocem dijeli ljubav prema sportu, pa zajedničko vrijeme često provode upravo na golf terenima. Podsjetimo, Nives i 11 godina stariji Goran Ivanišević svoju su ljubavnu priču dugo držali podalje od očiju javnosti. Nakon otprilike godinu dana veze odlučili su izreći sudbonosno "da", i to u potpunoj tajnosti. Par se vjenčao u prosincu 2017. godine na intimnoj ceremoniji u Zagrebu, daleko od medijske pažnje i velikih javnih događanja.

Foto: Instagram

Samo tri mjeseca nakon vjenčanja obznanili su još jednu sretnu vijest, da očekuju prinovu. U rujnu 2018. godine dobili su sina Olivera, koji je ubrzo postao središte njihova svijeta. Nives često ističe koliko joj majčinstvo znači te kako joj je upravo obitelj najveća životna radost. Nakon skromnog vjenčanja u Zagrebu odlučili su spojiti ugodno s korisnim pa su medeni mjesec proveli u Australiji. Tamo se u to vrijeme održavao poznati teniski turnir Australian Open u Melbourneu, što je bio jedan od razloga njihova putovanja. Ivanišević je ondje sudjelovao na turniru teniskih legendi, dok su supružnici ujedno iskoristili priliku za odmor i uživanje u prvim mjesecima braka.

Danas, nekoliko godina kasnije, obitelj Ivanišević uživa u obiteljskom životu, a mali Oliver polako otkriva vlastite interese i talente. Ako je suditi prema fotografijama koje dijeli njegova majka, golf bi mogao postati jedan od sportova koji će ga pratiti kroz odrastanje, baš kao što je tenis obilježio život njegova slavnog oca.