'Ne častim se torbicama nego stanovima': Bačić otkrila gdje je kupila novu nekretninu, otkrila i koje luksuzne detalje ima u stanu

Pjevačica Lidija Bačić predstavila je svoj novi singl pod nazivom ''Vučji osmijeh''. Iako naslov zvuči opasno, pjevačica objašnjava kako pjesma zapravo slavi žensko prijateljstvo i naglašava važnost podrške koju svatko od nas treba u životu. Zanimljivo je da Lidija ističe kako ima više prijateljica nego prijatelja, no one se, baš poput njezinih sestara, drže podalje od očiju javnosti. Otkriva kako njezine bliske osobe preferiraju privatnost te se nikada ne žele fotografirati tijekom zajedničkih putovanja.

Osim o prijateljstvu, nova pjesma dotiče se i teme prebolijevanja bivših ljubavi. Lidija priznaje kako joj za zacjeljivanje rana na srcu obično treba i po nekoliko godina, s obzirom na to da je u životu uglavnom imala duže veze koje je teže preboljeti. Na pitanje o slomljenom srcu, iskreno odgovara kako je rezultat izjednačen – slamala je srca drugima, ali su ih i drugi slamali njoj. Iako trenutno ne otkriva ima li partnera, zagonetno poručuje kako se simpatije uvijek dogode.

Svoje poslovne uspjehe Lidija ne nagrađuje sitnicama poput torbica, već ozbiljnim investicijama u nekretnine i automobile. Nedavno se uselila u novi, luksuzno uređeni stan na zagrebačkoj Trešnjevci koji krasi walk-in garderoba i porculanski sudoper. Zbog velike količine odjeće, čak je tri spavaće sobe ispunila ormarima, a uz zagrebačku adresu, trenutno uređuje i stan na splitskom Žnjanu, za koji kaže da nakon obnove izgleda bolje od Rio de Janeira. Njezini planovi tu ne staju, jer do kraja godine želi kupiti i nekretninu u Barceloni.

''Godinama sama zarađujem svoj novac pa se sama i počastim autom ili stanom, a ne torbicama. Evo baš sam sad kupila stan na Trešnjevci i uselila sam se. Stvarno je cakum-pakum, od porculanskog sudopera do walk-in garderobe, tako da sad novi život na Trešnjevci počinje.'' rekla je za InMagazin.

Što se tiče glazbene karijere, obožavatelji još uvijek iščekuju album ''Savršeni kaos''. Lidija objašnjava kako se na albumu dugo radi jer ne želi žuriti s objavom, svjesna da se najbolje stvari u životu ne događaju preko noći, unatoč želji da sve bude spremno odmah.