FOTO Kandidatkinja je osvajala srca farmera u 'Ljubav je na selu', a sada pokazala svoje atribute u bikiniju

Zagrebačku frizerku Ines Petrić domaća publika upoznala je u showu 'Ljubav je na selu', u kojem se natjecala kroz nekoliko sezona. Ines je nakon showa ostala aktivna na društvenim mrežama, a sada je pokazala svoju figuru. Ines je pozirala u crnom bikiniju i sa šeširom te oduševila svojom formom.

Ines ne skriva da trenira, a osim toga nakon showa ostala je bliska s dijelom kandidatkinja.

Dodajmo da je Ines u nekoliko navrata tražila srodnu dušu u RTL-ovu showu "Ljubav je na selu" i gledatelji su je prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U 16. sezoni ovog showa, Ines je sedmi put pokušavala pronaći ljubav u showu, no bezuspješno. Između nje i farmera Radoslava Biskupovića nije bilo sreće, a sada je otkrila i kako zamišlja savršenog muškarca.

- Mora biti poseban. Ja sam cijeli život uvijek voljela i volim i danas posebne momke. Znači, definitivno mi je jako važna energija koja se dogodi između mene i dotičnog muškarca. Ako se između nas dogodi neka obostrana energija, onda recimo dotičnoj osobi dam šansu - ispričala je Ines za RTL.hr.

FOTO Minea danas oduševljava svojom figurom, a evo kako je skinula 23 kg: Odrekla se ovih namirnica

Inače, nedavno je otkrila i da se vratila studiranju.

– Nakon dugo godina vratila sam se Teološkom fakultetu koji sam upisala 1993. No život je krenuo drugim tokom, ostvarivala sam neke druge ciljeve i želje pa sam fakultet stavila po strani. Već sam tada odslušala mnoge predmete i bila uzorna studentica te sam na osnovu toga stekla pravo ponovnog upisa preddiplomskog studija. Zahvalna sam svim doktorima, magistrima, profesorima i docentima koji su me na faksu srdačno i druželjubivo primili te se veselim našim susretima i novom poglavlju u životu – rekla je Ines u razgovoru za Story. Dodala je kako s ovom diplomom može biti profesorica etike te predavati u školi ili na fakultetu te biti angažirana na području socijalnog rada u sklopu Caritasa s kojim je već surađivala.