Iranci dronovima i raketama zasuli Bagdad, gađali su američku ambasadu

UAE privremeno zatvorili zračni prostor

Napadnuto američko veleposlanstvo u Bagdadu

06:15 Rakete i najmanje pet dronova lansirani su na američko veleposlanstvo u Bagdadu u utorak iz područja oko grada, rekli su irački sigurnosni izvori, opisujući napad kao najintenzivniji od početka američko-izraelskog rata s Iranom. Agencija Reuters objavila je da je neimenovana osoba vidjela najmanje tri drona kako se kreću prema veleposlanstvu te da je sustav protuzračne obrane C-RAM srušio dva od njih, dok je treći udario unutar kompleksa veleposlanstva, iz kojeg se mogla vidjeti vatra i dim. Drugi svjedok je potvrdio da se u iračkoj prijestolnici čula eksplozija.

Napad na ambasadu u Bagdadu

Reuters je pokušao dobiti potvrdu iz američkog veleposlanstva, ali su mobiteli bili isključeni. Militantne skupine koje podržava Iran napadaju američke ciljeve u Iraku u znak odmazde za američko-izraelske zračne napade koji su započeli 28. veljače. U ponedjeljak je skupina Kataib Hezbolah objavila vijest o smrti svog višeg zapovjednika i glasnogovornika, a Narodne mobilizacijske snage izjavile su da je u zračnim napadima ubijeno najmanje osam njihovih boraca u iračkom gradu Al-Qaimu u blizini Sirije. Iračke sigurnosne snage raspoređene su po dijelovima glavnog grada i zatvorile su utvrđenu Zelenu zonu Bagdada, u kojoj se nalaze vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući američko veleposlanstvo.

06:00 -. Opća uprava za civilno zrakoplovstvo Ujedinjenih Arapskih Emirata objavila je privremeno i potpuno zatvaranje zračnog prostora zemlje kao "izvanrednu mjeru opreza" usred brzo razvijajućih regionalnih sigurnosnih događaja, izvijestila je u utorak državna novinska agencija. Ministarstvo obrane UAE-a ranije je u utorak izjavilo da odgovara na dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana.