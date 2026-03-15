Anastasia progovorila o svađi s Nušom: 'Nisam bila sigurna hoće li se naše prijateljstvo moći spasiti nakon tog spoja'

U popularnom RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni', Anastasia je otkrila kako je prijateljstvo s Nušom igralo ključnu ulogu u njezinom iskustvu u vili. Iako su bile bliske, njihov odnos prošao je kroz turbulencije, od nesuglasica do pomirenja pa do prekida prijateljstva, a sve to pod budnim okom kamera. U razgovoru za RTL.hr, Anastasia je progovorila o tome koliko je njihovo prijateljstvo utjecalo na njen odnos s Petrom i što misli o optužbama koje su padale na račun Nuše kao manipulatorice.

Anastasia je priznala kako joj je prijateljstvo s Nušom u vili puno značilo jer su provodile mnogo vremena zajedno, stvarajući snažnu povezanost. Obje su nastojale staviti svoj odnos ispred potencijalne ljubavi, zbog čega se Anastasia jedno vrijeme svjesno suzdržavala od pokazivanja interesa prema Petru. Ipak, s vremenom je shvatila da među njima postoji iskrena privlačnost te je odlučila prestati kočiti samu sebe i biti iskrena prema vlastitim osjećajima.

Što se tiče Karla, Anastasia smatra da on nije očekivao razvoj priče između nje i Petra. Istaknula je kako je on imao slobodu upoznavati druge djevojke, baš kao što je i ona imala pravo na svoje izbore. Osvrnuvši se na dinamičan odnos s Nušom, objasnila je da svađe za nju ne znače nužno nešto loše, već su često dokaz da im je stalo. Uvijek je bila spremna dati novu priliku dok god je postojala želja za razgovorom, svjesna da u tako intenzivnom okruženju odnosi ne mogu biti savršeni.

Na optužbe ostalih djevojaka da je Nuša manipulatorica, Anastasia je gledala kroz prizmu njihove specifične situacije. Iako su imale nesuglasice, uvijek su si sve govorile u lice, balansirajući između prijateljstva i konkurencije. Naglasila je kako je svatko u tom zahtjevnom okruženju reagirao na svoj način. Također je pojasnila da je nije povrijedio Nušin odlazak na spoj s Karlom nakon odbijene ruže, već su je zasmetali određeni komentari i situacije izvan kamera. Nuši je uvijek poručivala da slobodno slijedi svoj interes ako joj se Karlo sviđa, vjerujući da je on taj koji na kraju odlučuje o budućnosti njihovog odnosa.