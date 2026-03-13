FOTO Voditeljica 'Ljubav je na selu' pokazala svoju braću, komentari ne staju: Kako su zgodni, gdje si ih do sad skrivala?

Poznata voditeljica Anita Martinović često na svom Instagram profilu dijeli trenutke iz poslovnog života, no privatne trenutke s obitelji čuva daleko od očiju javnosti. Zato je njezina posljednja objava posebno razveselila pratitelje, kada je odlučila pokazati dvojicu svoje braće. Na fotografiji, snimljenoj u njezinim rodnim Gundincima, Anita pozira nasmijana između dvojice zgodnih mladića. Skladno odjeveni u crne košulje, trojac odiše bliskošću i obiteljskom povezanošću. "Moja mlađa braća i ja", napisala je kratko i s puno ljubavi u opisu fotografije, dodavši hashtagove poput #mojabraća i #gundincivibes, čime je jasno dala do znanja da vrijeme provodi u srcu Slavonije.

Objava je očekivano izazvala pravu buru pozitivnih reakcija. Pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, a mnogi su primijetili nevjerojatnu sličnost između sestre i braće. "Lijepi svo troje", "Prekrasni ste... Ajme jako sličite", samo su neki od komentara koji su se nizali. Jedna pratiteljica se u šali zapitala: "Kak su zgodni, di si ih do sad skrivala?", savršeno saževši opće oduševljenje Anitinim pratiteljima koji do sada nisu imali priliku upoznati njezinu braću Ivana i Josipa. Komentari su potvrdili koliko javnost cijeni kada poznate osobe podijele iskrene i tople obiteljske trenutke.

Iako je zbog poslovnih obaveza često na putu, Anita nikada ne zaboravlja svoje korijene. Rođena je u Gundincima u Slavoniji, gdje je odrasla u velikoj i složnoj obitelji. Kako je i sama ranije otkrila, ima dva brata i sestru, a s jednim od braće čak i poslovno surađuje, što svjedoči o njihovoj iznimnoj povezanosti. Upravo zato ova fotografija ima posebnu težinu, jer prikazuje voditeljicu u njezinom najopuštenijem izdanju, okruženu ljudima koji joj najviše znače i na mjestu koje zove domom. Posjet rodnom kraju očito joj služi kao idealan način za punjenje baterija nakon brojnih profesionalnih angažmana.

Posljednjih nekoliko mjeseci za Anitu je bilo izuzetno dinamično. Nakon što je krajem siječnja s puno emocija privela kraju osamnaestu sezonu popularnog showa Ljubav je na selu, odmah se bacila na novi projekt. U veljači je započela s vođenjem Savršenog Podcasta, u kojem razgovara s kandidatima iz pete sezone showa Gospodin Savršeni. Osim poslovnih uspjeha, Anita je posvećena i sebi, a nedavno je otkrila da je izgubila 15 kilograma zahvaljujući uravnoteženoj prehrani i redovitoj tjelovježbi. Sreću je pronašla i na ljubavnom planu uz partnera iz Slovenije, s kojim uspješno održava vezu na daljinu.

Ova obiteljska fotografija iz Gundinaca pokazuje da, unatoč pretrpanom rasporedu i životu pod svjetlima reflektora, Anita Martinović najviše cijeni vrijeme provedeno s najbližima. Objava nije samo raznježila njezine pratitelje, već je još jednom podsjetila na važnost obiteljskih vrijednosti koje ova popularna Slavonka s ponosom ističe.