VIDEO Urnebesno! Maja Šuput objavila video pada poznatog voditelja, evo kako je to izgledalo

Pjevačica Maja Šuput redovito putem svojih društvenih mreža publici pruža uvid u svoju radnu svakodnevicu, ispunjenu nastupima na vjenčanjima i koncertima. Ipak, posljednja snimka koju je podijelila na svom Instagram profilu nadmašila je sva očekivanja i brzo postala viralna. Naime, pjevačica je prisustvovala raskošnoj svadbenoj proslavi na kojoj se okupio impresivan broj poznatih osoba iz hrvatskog javnog života. Među uzvanicima su se našli Frano Ridjan, Mario Roth, modni stilist Marko Grubnić, pjevač Alen Bičević, pjevačica Minea te, naravno, glumac i voditelj Igor Mešin. Svi oni prepustili su se ludom provodu i slavlju.

Iako je Maja plijenila pažnju u izazovnoj plavoj haljini koja je malo toga ostavljala mašti, fokus se u jednom trenutku večeri prebacio na njezinog kolegu. Trenutak koji je obilježio večer dogodio se tijekom tradicionalnog svadbenog običaja, kada su se muškarci okupili kako bi sudjelovali u hvatanju mladoženjinog paketića. U općoj borbi i natjecanju, poznati glumac i voditelj pokazao je iznimnu želju da upravo on bude sretni dobitnik. Njegova predanost cilju bila je tolika da je, u žaru borbe, potpuno zaboravio na oprez, što je dovelo do smiješne scene.

Naime, u pokušaju da presretne kutiju i nadmaši konkurenciju, Igor Mešin je, kako svjedoči Majina snimka, napravio nesmotren korak, izgubio ravnotežu i pao koliko je dug i širok. Prizor je bio zaista komičan, a sve je zabilježila kamera Majinog mobitela. Pjevačica nije mogla odoljeti da urnebesni trenutak ne podijeli sa svojim pratiteljima, poprativši ga komentarom: - Ali kako je Igor Mešin pao u želji da ulovi kutiju - čime je dodatno naglasila komičnost cijele situacije. Video možete pogledati OVDJE.

Iako se na snimci jasno čuje smijeh okupljenih zbog iznenadne situacije, prisutni su odmah pokazali kolegijalnost. Nekoliko muškaraca, njegovih "suboraca" u hvatanju kutije, odmah mu je priteklo u pomoć i brzo ga podiglo na noge. Srećom, čini se da je Mešin prošao bez ozbiljnijih ozljeda, a cijeli je događaj završio kao anegdota koja će se još dugo prepričavati. Osim što je bila u ulozi gošće i kroničarke, Šuput se tijekom večeri uhvatila mikrofona te zajedno s kolegama zapjevala nekoliko pjesama, dodatno podižući atmosferu na slavlju koje će, zahvaljujući ovom događaju, zasigurno ostati u pamćenju.