Jeannette i Simon teško su se rastajali, ona je zaplakala: 'Dotakli smo se u dubinu duše'

Parovi su se nakratko razdvojili kako bi u društvu najbližih te ponajprije sami sa sobom razmislili o svemu što su proživjeli u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' te da bi poslije toga odlučili ima li njihov odnos budućnost kad se kamere ugase.

Irma se našla s kumom kojem je pričala o zamjeni partnera, a on je izrazio želju da upozna Franju. Darko se polako vratio u svoju svakodnevicu, prijateljima je pričao o odnosu s Bojanom te da su zasad prijatelji, a i ona je lijepo pričala o Darku svojoj kumi. „Mislim da je tu Bojana više išla zbog neke svoje promocije“, rekla je Darkova kuma, koja zna da on u sve ide srcem. Svi su počeli pisati zavjete, još ne znajući točno kojim će to smjerom ići i svi su zaključili da je bilo teže prvi put ih pisati.

Bojana i Darko su se razveselili čim su se vidjeli, pohvalili su jedno drugome izgled i priznali si da su si malo nedostajali. Prvi je čitao Darko, koji je priznao da je zahvalan što ju je upoznao - iskrenu i lijepu izvana i iznutra. Obećao joj je da će uvijek biti tu za nju, podrška i vjetar u leđa u svemu. „Možda se nama u ovom trenutku nije dogodila ljubav, ali je prijateljstvo, što je vrlo dragocjeno“, rekao je Darko, a Bojana ga je hvalila kako divno piše i da je to njoj melem za dušu jer je uvijek hvali.

Bojana mu je zahvalila što je bio pravi džentlmen i pokazao joj kako pravi muškarac tretira svoju ženu i da romantične geste još nisu izumrle. „Moje srce, nažalost, nije osjetilo ljubavnu povezanost s tobom, ali u njemu mjesta za tebe kao iskrenog i dobrog prijatelja“, rekla je Bojana i zagrlili su se. Obećali su si kako će sada stvarati prijateljske uspomene i još jednom se zagrlili. „Nažalost, i drugi put odlazim od žene, ali u dobrim odnosima, kao što je bilo i s prvom ženom“, rekao je Darko.

Irma i Franjo prvo su popričali što im se dogodilo dok se nisu vidjeli, pohvalili jedno drugome izgled, a prvi je zavjete čitao Franjo. Priznao je koliko je ogroman korak za njega bio samo sudjelovanje u ovom sociološkom eksperimentu, zahvalio joj što je njihov put bio miran, a zabavan te mu je drago što su iz svega što im se dogodilo izašli zajedno - pametniji i jači.

„Vjerujem da ćeš ostati u mom životu kao dobra prijateljica jer smo izgradili jako čvrste temelje za to. I hvala beskrajno“, rekao je Franjo Irmi, koja ga je zagrlila. Ona je njemu zahvalila što joj je dopustio da se izražava bez zadrške i bude svoja, ne želi ga ispustiti iz života. nego da se njihovo prijateljstvo nastavi u nekom novom formatu. „Želim ti samo najbolje - iz mog srca tvom“, rekla je Irma i dodala kako cijeni njegov um i srce, a kad je o ljubavi riječ, odlučili su se držati one - nikad ne reci nikad.

Jeannette i Simon teško su se rastajali, prisjećajući se što su proživjeli u eksperimentu i shvaćajući da su se u potpunosti prilagodili jedno drugome i odlično se zabavili. Ali prije nego što su se razdvojili, još jednom su zaplesali uz pjesmu kojom su i počeli eksperiment. Simon je otišao na Cres, a Jeannette je bila tužna te pričala svojoj kumi kako bi sve ponovila baš tako kako je bilo.

Simon je otkrio da se uz Jeannette osjećao onako kakav jest, nije ga sputavala ni u čemu te dodao da su oni srodne duše koji funkcioniraju na istoj valnoj duljini, a oboje su rekli kako do kraja života stoje iza onoga što su napisali. Zagrlili su se čim su se vidjeli, a Jeannette mu je odmah rekla kako je sigurna da će plakati. Rekao je kako je siguran da nitko nije mogao ni zamisliti ono što se njima dogodilo.

„Ne da su spojili dva ekstroverta nego dva ekstrema koji su u ovom eksperimentu pronašli najveće blago i bogatstvo - prijateljstvo, a nije li upravo prijateljstvo kruna svake ljubavi?“ rekao je Simon, prozvao Jeannette Božjim darom i zaključio da je sigurno nešto ispravno učinio kad mu je nju doveo. „Dao bih ti ruku i kad bi se svi okrenuli od tebe, bit ću tvoj pojas za spašavanje, rame na koje se uvijek možeš nasloniti, bit ću uvijek tvoje veselje kad me ugledaš i tvoj najjači vjetar u leđa“, rekao je.

Simon je s osmijehom na licu slušao Jeannettine zavjete i dirnulo ga je što je zapamtila neke stvari koje je napravio za nju. „Ljudi danas vide nešto, osjete, ali ne zapamte“, rekao je. „Što god da se desi, ljubav živi na našoj adresi i kud god nas put povede, u srcu mome ti ćeš uvijek biti“, rekla je, počela plakati, a potom su se dugo grlili. „Dotakli smo se u dubinu duše oboje“, dodala je Jeannette i zaključila da će i oni dokazati da njihov prijateljski odnos može trajati.

Što će odlučiti ostali parovi - ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

VIDEO: Naša glumica otvoreno o bolesti: Moram piti terapiju. Ne mogu terapiju uzeti danas, pa dva dana preskočiti