Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUKNULE CIJENE NEKRETNINA U SLAVONIJI

'Kada se počne graditi zgrada, nastane pomama, zato su cijene takve'

Autor
Karolina Lubina
17.03.2026.
u 06:05

U Osijeku je u prodaji uvijek 500-tinjak stanova po oglasima, no potražnja je mnogo veća od toga, najviše se traže manji stanovi

Stan od 37 kvadrata za 100.000 eura. Ne, nije riječ o Zagrebu ili nekom gradu na Jadranu, to je cijena stana u središtu Vinkovaca. Cijene kvadrata i u Slavoniji su otišle u nebo i stalno rastu. Tako se ovaj stan u središtu Vinkovaca prodaje za 2700 eura po kvadratu, a oglašen je na Njuškalu. Još je skuplji kvadrat luksuznog penthousea od 150 kvadrata s garažnim mjestom koji se također prodaje u centru Vinkovaca, a cijena mu je 465.000 eura, odnosno 3100 eura po kvadratu. U drugim oglasima na Njuškalu, cijena novogradnje u Vinkovcima uglavnom je iznad 2500 eura pa ispada da su Vinkovci, kada su u pitanju nekretnine, odmah uz bok Osijeku iako su po broju stanovnika tri puta manji, a i plaće su ondje niže. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća za Osječko-baranjsku županiju u zadnjem tromjesečju 2025. godine bila je 1414 eura, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 1350 eura.

Ključne riječi
Komentara 3

Pogledaj Sve
TA
Tarantula
07:01 17.03.2026.

Mladi će uskoro imati plaću od 8000 eura, rast BDP-a, rast kreditnog rejtniga, sve to ide u prilog mladima koji imaju više novaca nego ikada i gdje danas 90% mladih mogu bez problema kupiti nekretninu od 250 000 eura, tako da cijena kvadrata nije uopće relevantna, treba se gledati šira slika. Danas ako ne kupiš stan ili ne sagradiš kuću ti se nesposoban totalno i nikada je nećeš imati.

Avatar HajdukLika
HajdukLika
06:48 17.03.2026.

U Slatini gradilište 10 tisuća eura.

GA
Gale007
06:09 17.03.2026.

Moratorij na strance i kupovinu nekretnina... Kriminalni milje pretocio novac u nekretnine pa ga peru (cosa nostra style) Nista se ne dogadja sa strane drzave jer je profit ispred svega!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!