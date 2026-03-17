'Kada se počne graditi zgrada, nastane pomama, zato su cijene takve'

Stan od 37 kvadrata za 100.000 eura. Ne, nije riječ o Zagrebu ili nekom gradu na Jadranu, to je cijena stana u središtu Vinkovaca. Cijene kvadrata i u Slavoniji su otišle u nebo i stalno rastu. Tako se ovaj stan u središtu Vinkovaca prodaje za 2700 eura po kvadratu, a oglašen je na Njuškalu. Još je skuplji kvadrat luksuznog penthousea od 150 kvadrata s garažnim mjestom koji se također prodaje u centru Vinkovaca, a cijena mu je 465.000 eura, odnosno 3100 eura po kvadratu. U drugim oglasima na Njuškalu, cijena novogradnje u Vinkovcima uglavnom je iznad 2500 eura pa ispada da su Vinkovci, kada su u pitanju nekretnine, odmah uz bok Osijeku iako su po broju stanovnika tri puta manji, a i plaće su ondje niže. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća za Osječko-baranjsku županiju u zadnjem tromjesečju 2025. godine bila je 1414 eura, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 1350 eura.