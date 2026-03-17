Stan od 37 kvadrata za 100.000 eura. Ne, nije riječ o Zagrebu ili nekom gradu na Jadranu, to je cijena stana u središtu Vinkovaca. Cijene kvadrata i u Slavoniji su otišle u nebo i stalno rastu. Tako se ovaj stan u središtu Vinkovaca prodaje za 2700 eura po kvadratu, a oglašen je na Njuškalu. Još je skuplji kvadrat luksuznog penthousea od 150 kvadrata s garažnim mjestom koji se također prodaje u centru Vinkovaca, a cijena mu je 465.000 eura, odnosno 3100 eura po kvadratu. U drugim oglasima na Njuškalu, cijena novogradnje u Vinkovcima uglavnom je iznad 2500 eura pa ispada da su Vinkovci, kada su u pitanju nekretnine, odmah uz bok Osijeku iako su po broju stanovnika tri puta manji, a i plaće su ondje niže. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća za Osječko-baranjsku županiju u zadnjem tromjesečju 2025. godine bila je 1414 eura, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji 1350 eura.
'Kada se počne graditi zgrada, nastane pomama, zato su cijene takve'
U Osijeku je u prodaji uvijek 500-tinjak stanova po oglasima, no potražnja je mnogo veća od toga, najviše se traže manji stanovi
Komentara 3
U Slatini gradilište 10 tisuća eura.
Moratorij na strance i kupovinu nekretnina... Kriminalni milje pretocio novac u nekretnine pa ga peru (cosa nostra style) Nista se ne dogadja sa strane drzave jer je profit ispred svega!
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Mladi će uskoro imati plaću od 8000 eura, rast BDP-a, rast kreditnog rejtniga, sve to ide u prilog mladima koji imaju više novaca nego ikada i gdje danas 90% mladih mogu bez problema kupiti nekretninu od 250 000 eura, tako da cijena kvadrata nije uopće relevantna, treba se gledati šira slika. Danas ako ne kupiš stan ili ne sagradiš kuću ti se nesposoban totalno i nikada je nećeš imati.