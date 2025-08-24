FOTO Najpopularniji Hrvat u Americi snimljen s 49 godina mlađom partnericom, ne smetaju ih kritike

Čini se da ništa ne može pokvariti sreću Amerikanca hrvatskih korijena, Billa Belichicka, i njegove djevojke Jordon Hudson. Prema pisanju portala Page Six, par je nedavno snimljen u Sjevernoj Karolini dok su nasmijani izlazili s večere u centru Chapel Hilla. 73-godišnji trener i 24-godišnja bivša navijačica, usklađeni u bijelim odjevnim kombinacijama, ruku pod ruku šetali su ulicom, pokazujući da je njihova veza jača no ikad. Ove fotografije uslijedile su samo dva tjedna nakon što je Hudson viđena na dobrotvornoj aukciji u Nantucketu, na kojoj je bila i Belichickova bivša partnerica Linda Holliday, a taj je susret, za razliku od prijašnjeg, prošao bez ikakvih incidenata.

Priča o njihovoj ljubavi započela je navodno još 2021. godine, tijekom avionskog leta iz Bostona za Floridu. Ipak, veza je postala javna tek nakon što je Belichick okončao svoju desetogodišnju vezu s poduzetnicom Holliday. Njihov prekid, koji je službeno potvrđen u rujnu 2023., američki mediji opisuju kao dug i nestabilan proces koji je trajao gotovo godinu dana. Iako su Belichick i Hudson prvi put viđeni zajedno u siječnju 2024. u New Orleansu, javnost ih nije smatrala parom sve do rujna, kada su viđeni kako se drže za ruke, čime su potvrdili nagađanja.

Jordon Hudson, Bill Belichick all smiles in new photos after run-in with his longtime ex

Njihov put nije bio bez drame, a javnost je posebno zaintrigirao incident koji se dogodio prošlog prosinca, kada je Jordon Hudson zamoljena da se udalji sa zabave na kojoj se nalazila i 62-godišnja Linda Holliday. Taj je događaj odjeknuo medijima i potaknuo lavinu komentara, no čini se da je par uspio prebroditi sve prepreke. Izvori bliski paru tvrde da su izuzetno povezani, da se međusobno poštuju te da su odlučili ignorirati kritike i usredotočiti se na zajedničku budućnost, dok se Jordon paralelno bavi i modelingom.

Belichick, jedan od najpoznatijih Amerikanaca hrvatskog podrijetla čiji su djed i baka emigrirali iz Draganića, uživa veliko poštovanje u svijetu američkog, no njegova veza s gotovo 50 godina mlađom djevojkom često je na meti kritika zbog velike razlike u godinama. Također, Jordon se predbacuje da je previše usredotočena na sebe, pa čak i da kontrolira svog partnera, cenzurirajući njegove intervjue. Ipak, ona se ne obazire na negativne komentare. - Ne trebamo se pravdati zašto volimo određenu osobu. Ljubav ne diskriminira ni spol, boju kože, vjeru, ni dob - poručila je svojedobno influencerica koja je s Billom započela vezu kada je imala 22 godine.