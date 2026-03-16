FOTO Održana je komemoracija za novinarku i urednicu Milu Moralić. Bila je predana, hrabra i profesionalna
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko rekao je da je smrt Mile Moralić "pretužna" i "nepravedna" te da su novinarska zajednica i društvo u cjelini njezinim odlaskom izgubili mnogo.
Podsjetio je i da je Moralić 2025. primila nagradu HND-a za najbolju televizijsku novinarku te istaknuo da će ostati upamćena kao osoba koja je ostavila velik trag u novinarskoj zajednici i kao kolegica koja je pokazivala solidarnost i empatiju.
Posljednji ispraćaj Mile Moralić održan je u petak na zagrebačkom groblju Šestine. Moralić, rođena 1981. u Splitu, bila je novinarka specijalizirana za unutarnju i vanjsku politiku, poznata po istraživačkom radu, borbi protiv korupcije i društvenih nepravdi te zauzimanju za prava novinara, osobito žena u profesiji.
Novinarsku karijeru započela je na Media Servisu, a potom je šest godina radila na N1 televiziji kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica tjednog političkog magazina "Točka na tjedan".