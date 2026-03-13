Mirela Brekalo Popović u braku je na daljinu nakon 41 godine zajedničkog života: 'Uvijek treba požrtvovnosti'

Prolila je čaj, pa je uslijedilo malo suza, da bi na kraju sve završilo smijehom! Nema ništa ljepše nego uživati u ugodnom prijepodnevu u srcu naše metropole, na suncu, u društvu glumačke dive Mirele Brekalo Popović. Bilo je to naše druženje, puno neprocjenjivih anegdota, upadica i privatnih tema koje, ipak, nismo predvidjeli za ovaj intervju. No razgovarati s njom, pravo je blago! Naš susret bio je rezultat njezina novog angažmana u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele", no to nije jedini projekt u kojem uživa dok mnogi misle da bi trebala uživati u zasluženoj mirovini. Tu je i predstava "Malo blago" u izvedbi Teatra Exit, koju dijeli s dvije iznimno drage kolegice. Inače, zanimljivo je i to da sam Mirelu upoznao još u svojim srednjoškolskim danima, kada sam proveo cijeli dan na setu serije "Ruža vjetrova". Od tada pa do danas ostala mi je u predivnom sjećanju kao žena koja zrači ljupkošću. I sada, kada smo sjedili u šarmantnom kafiću hotela, moje mišljenje o njoj nije se samo održalo, već je postalo još jače i jasnije. Mnogi je pamte kao Hercegovku iz serije "Naši i vaši", koja ju je proslavila tek u njezinim pedesetim godinama. Do tada, Mirela je gradila svoju karijeru u kazalištu. Ispričala mi je kako su joj nakon te velike uloge počeli nuditi slične, ali njih nije željela igrati do kraja života i da samo po takvom karakteru bude zapamćena. O svom glumačkom putu, ovoj velikoj jubilarnoj godini koja je za nju posebna jer je proslavila svoj 70. rođendan, suprugu glumcu Siniši Popoviću i njihovoj ljubavi koja je trenutačno na daljinu, sinu Luki te kući punoj cvijeća, čitajte u nastavku...