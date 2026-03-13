Sebastian je pobjednik kvarnerskog tjedna: 'Znači, odsad kuhaš ti!'

Pripremu večere domaćica je započela predjelom naziva 'Nona i nono'. Riječ je bila o salati od sipe i boba uz koju je poslužila dimljene srdelice poslužene na džem od luka. Naziv je jelu dala jer su se mnogi djedovi na Kvarneru bavili ribolovom i upravo najviše lovili sipu i srdele, a bob uzgaja i ona sama, ali uzgajale su ga i njezine mama i baka.

Zatim je pripremala 'Ća more da', glavno jelo - brudet s ribom, za koji je iskoristila svježe ulovljenu ribu, a pripremu palente kao priloga ostavila je za sam kraj kako bi gostima bila poslužena svježa. Slijedila je priprema deserta nazvanog 'Nešto staro, nešto novo' - istarskih krafa, koji su inače stari tradicionalni labinski desert koji se pripremao za posebne prilike. „Od današnjeg dana očekujem nešto prekrasno jer smo se već dobro upoznali, stvorili smo neke odnose i sad možemo samo uživati“, rekla je Olga. „Malo mi je žao što dolazi kraj, volio bi da traje još koji dan“, komentirao je Vladimir prije nego se ekipa okupila kod Gordane, koja ih je dočekala s aperitivima i narescima.

Kad su se smjestili za stol, domaćica im je poslužila predjelo. „Dosta je različitih okusa u tome, iznenadila me marmelada i to slatko s ribom i to mi najviše dopalo“, rekao je Sebastian, a Vladimir dodao: „Predjelo kao predjelo izgleda lijepo, ali to sam ja, ribu ne volim.“

„Možda je sipa trebala biti malo sočnija, dosta mi je suho to izgledalo“, iskreno je rekao Lučano.

Glavno jelo svidjelo se gostima, ali nije prošlo bez nekoliko opaski. „Lučanovo glavno jelo sam cijenio možda malo više jer se potrudio da nađe baš te kapitalce, te velike škampe“, priznao je Sebastian, a Vladimir dodao: „Pojeo sam sve jer sam bio gladan nakon cijelog dana čekanja.“ Olga je zato bila oduševljena i okusom i izgledom glavnog jela, kao i deserta koji ju je podsjetio na ukrajinsko jelo. Olgi se svidjelo i to što su istarski krafi koje je pripremila domaćica al dente, a ne raskuhani. „Može biti al dente, ali ovo je bilo potpuno sirovo, to mi nije leglo“, priznao je Lučano.

Tijekom deserta ekipi se pridružio harmonikaš, zasvirao im i zapjevao što se gostima svidjelo, a Lučano je primijetio kako su samo on i Gordana razmišljali o tom aspektu večere. Za kraj, Gordana je gostima podijelila poklone – platnene torbe sa suvenirima.

Preostalo je ocijeniti Gordaninu večeru i proglasiti pobjednika. Večerašnja domaćica za hranu je od Sebastiana dobila šest bodova, od Lučana sedam, od Olge deset i od Vladimira, klasično, četiri. Za atmosferu je od Lučana dobila šest bodova, od Vladimir sedam, kao i od Sebastiana, a od Olge deset.

Pobjedu je odnio Sebastian, koji je rekao da će ekipu počastiti pizzom u Labinu, a ostatak nagrade sačuvati za put u Island na koji se sprema. Nazvao je mamu kako bi joj javio sretne vijesti, a ona mu spremno rekla: „Znači, odsad kuhaš ti.“ Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.