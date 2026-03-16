FOTO Ella Dvornik šokirala prizorom iz spavaće sobe, svi spominju jedan detalj

Naša najpoznatija influencerica Ella Dvornik ne prestaje intrigirati javnost uvidima u svoj privatni život, a posljednji prizori iz njezine spavaće sobe izazvali su lavinu reakcija. Iako je već pokazala svoj unajmljeni stan u Zagrebu, Ellina spavaća soba neprestano je u fokusu. Prvo je pažnju privukla bizarnim detaljem, perilicom rublja smještenom odmah uz krevet, a potom je šokirala prizorom sobe u potpunom kaosu. Goleme hrpe odjeće prekrivale su i pod i krevet, a Ella je izazovno pozirala.

Ovi nefiltrirani prizori dolaze usred turbulentnog razdoblja za influencericu. Dok prolazi kroz mučan razvod, Ella je otkrila da traži zemljište za gradnju kuće i temelje novog života. Priznala je da zbog neriješenih imovinskih pitanja oko kuće u Balama, koju dijeli s bivšim suprugom, povremeno odlazi u Istru.

"Prvi je tjedan u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim", izjavila je influencerica na Storyju. Podijelila je i par pojedinosti o samom boravku. Našalila se: "Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji."

Ella Dvornik otkrila zašto nikad ne poziva goste u stan: 'Uvrijedili bi se'

Unatoč svemu, spremna je za novo poglavlje, što je pokazala i povratkom na frizuru sa šiškama. Svoju provokativnu stranu nedavno je istaknula i fotografijom iz hotela, gdje pozira u krevetu s knjigom, potaknuvši pratitelje na raspravu nosi li donje rublje. Uz zagonetan opis "Imam ideju...", Ella je dokazala da ni u teškim trenucima ne gubi svoj jedinstveni duh, živeći po vlastitim pravilima.