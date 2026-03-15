FOTO Sven Pocrnić briljirao u 'TLZP-u' kao Britney Spears!

Nakon pobjede Sven je otkrio koliko mu ova transformacija znači: „Moja donacija ide udruzi 'OSIT' iz Bjelovara za koju znam da već dvadeset godina aktivno sudjeluje u radu s osobama s intelektualnim poteškoćama. Upoznat sam s njihovim radom i vjerujem da će donacija biti jako lijepo iskorištena. Na nastupu mi je bilo apsolutno senzacionalno i iskreno sam sebe malo iznenadio koliko mi je dobro ovo sjelo. Da mi je netko rekao da ću doći do prvog mjesta u nekoj epizodi, nikada ne bih rekao da će to biti Britney Spears“, poručio je Sven koji je za izvedbu hita 'You Drive Me Crazy' dobio brojne pohvale žirija. „Sven, fantastično! Meni se ovo toliko svidjelo jer si predstavio Britney Spears upravo onakvu kakva ona zaista jest. Cilj imitacije je zaboraviti vlastiti identitet i potpuno ući u karakter nekoga drugog. Vokalno si je skinuo savršeno, kompletno“, poručio mu je Mario Roth, dok je Martina Stjepanović dodala: „Meni je ovo bilo bezobrazno dobro i zabavno. Wow, prava bomba!“ Na kraju je Enis Bešlagić kratko zaključio: „Ovo je čudo.“

Emisiju je otvorila Iva Ajduković koja je utjelovila Matu Bulića i izvela pjesmu 'Moja Hercegovina', a energija na pozornici bila je toliko zarazna da joj se u jednom trenutku pridružio i žiri. „Ono što mi se večeras posebno svidjelo kod tebe jest to što si savršeno uhvatila Matin stil pjevanja. On je tipičan za pjevače zabavne i narodne glazbe s naglašenom interpretacijom melodije, a ti si to večeras odradila tip top“, poručio joj je Mario.

Nakon pobjede u prvoj epizodi, David Amaro ovaj je put utjelovio Tonyja Cetinskog, izvevši pjesmu 'Blago onom tko te ima'. „Ovo je pjesma koja te ili ponese ili pojede. Tebe je lijepo ponijela, a ti si pojeo pjesmu. Sviđa mi se kako si ga kroz pokret i male geste, bez pretjerivanja, skinuo vrlo vjerodostojno“, zaključila je Martina. U osebujnog Tommyja Casha transformirala se Nora Ćurković koja je izvela eurovizijski hit 'Espresso Macchiato'. „Ti si izvukla maksimum. Svaka ti čast. Vrlo si šarmantna i tu energiju uspjela si prenijeti i na ovaj lik“, rekao joj je Enis. David Balint ovoga je puta utjelovio rasplesanu Teu Tairović i izveo pjesmu 'Çok Güzel'. „Ja tebe želim što više gledati u ovim ženskim transformacijama jer ti to toliko dobro leži. Osim što si odličan pjevač, ti si i sjajan zabavljač. Eksplozija si na sceni i s pozornicom barataš s tolikom lakoćom da je to pravi užitak gledati“, poručila mu je Martina.

FOTO Raskošna i luksuzna kuhinja Maje Šuput oduzima dah! Svaki profesionalni kuhar ovdje bi joj volio praviti društvo

Nakon energičnog Grše u prvoj epizodi, Laura Sučec ovoga se puta transformirala u divu Ninu Badrić i izvela pjesmu 'Dani i godine'. „Moram priznati da sam se večeras naježio nekoliko puta. Nina Badrić jedna je od rijetkih pjevačica koja ima tehničku preciznost, ali i veliku emocionalnu dubinu. Ima autoritet i težinu u interpretaciji, a nikada ne zvuči grubo ili forsirano. Ti si to večeras savršeno izbalansirala i vjerujem da bi Nina bila jako sretna kada bi ovo vidjela“, rekao je Mario. U svijet globalne pop senzacije Taylor Swift zakoračio je Lovro Juraga koji je izveo pjesmu 'The Fate of Ophelia'. „Mislim da je ovo bilo briljantno. Bio si šarmantan, duhovit i potpuno svoj, a to je upravo ono što ovu transformaciju čini posebnom. Čestitam ti od srca, bio si odličan“, zaključio je Goran Navojec. Večer je zatvorila Dora Trogrlić koja je utjelovila legendarnog Kemala Montena i izvela pjesmu 'Vratio sam se živote'. „Njega su zvali dobri Kemica jer je zaista bio dobar čovjek. Ti si večeras prenijela emociju koju je Kemal nosio u ovoj pjesmi i podsjetila nas koliko je važno radovati se životu i pronalaziti ljepotu u svakom danu. U svijetu koji je pun blještavila, ti si nam ovom pjesmom vratila dušu i emociju. Hvala ti na tome“, iskreno je poručio Enis.

FOTO Sjećate li se ove prekvarcane Hrvatice? Stalno su joj ispadale grudi iz majice, a nerijetko se i fotkala gola

Druga epizoda omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer punu energije, plesnog spektakla i uvjerljivih vokalnih interpretacija, a kandidati su još jednom pokazali koliko su spremni pomaknuti vlastite granice i potpuno se prepustiti novim ulogama na pozornici. Pred njima su novi izazovi, još zanimljivije transformacije i nastupi koji će ponovno donijeti vrhunsku zabavu, smijeh i glazbene trenutke za pamćenje već iduće nedjelje na Novoj TV!