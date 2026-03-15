Tko je samozatajna supruga Duška Ćurlića? Njezine prijateljice su im skoro stale na put, a ovaj adut bio je presudan

Duško Ćurlić desetljećima je jedno od najprepoznatljivijih lica Hrvatske radiotelevizije, voditelj i urednik čiji glas i pojava ulaze u domove diljem zemlje. Iako je gotovo neprestano pod svjetlima reflektora, svoj privatni život vješto skriva od znatiželjne javnosti. Ipak, poznato je da je već više od 25 godina u sretnom braku sa suprugom Adelom, s kojom ima dvije kćeri, Karlu i Elu. Njihova ljubavna priča, koja traje 35 godina, započela je na gotovo filmski način na Zagrebačkom velesajmu, u prostorijama nekadašnje Z3 televizije, a umalo ju je zakomplicirala mala zabuna.

Nakon što su se upoznali, Duško i Adela razmijenili su brojeve telefona. No, kako je Adela jednom prilikom otkrila u rijetkom intervjuu, Duško je zapisao i brojeve njezine dvije prijateljice pa više nije bio siguran koji je čiji. Sudbina je, međutim, imala svoje planove. Nazvao je jednu od prijateljica i raspitao se za Adelu, a kad je čuo da ona studira i pleše, spremno je uzvratio: - Eto, i ja isto plešem - referirajući se na tečajeve plesa i mačevanja koje je pohađao u ZKM-u. U tom trenutku, Duško je već imao iza sebe tri neuspjela pokušaja upisa na Akademiju dramskih umjetnosti, radio je na Radiju 101 i studirao politologiju. Ipak, presudan trenutak dogodio se kad je napokon nazvao pravi broj. - Kad je napokon nazvao i mene, odmah sam ‘pala’ na njegov predivan glas - priznala je Adela, otkrivši adut kojem nije mogla odoljeti.

Romantika se nastavila i nakon prvog poziva. Duško joj je, otkrila je, čitao i recitirao poeziju, a ta čarolija njegova glasa ostala je prisutna i godinama kasnije. - Danas mi je jako lijepo kad djeci čita priče za laku noć. Mislim si: 'Blago vama, cure, tata vam ima super glas' - ispričala je. Za Adelu, udaja je uvijek bila privlačna ideja i nije sumnjala da je Duško onaj pravi. Unatoč njegovom iznimno dinamičnom poslu koji uključuje česta izbivanja, putovanja i moderiranje raznih događaja, njihov brak funkcionira bez ljubomore. Kako je otkrila Adela, ona redovito prati njegov rad, sve snima i zajedno kritički gledaju, a on iznimno cijeni njezino mišljenje, ponekad se čak i uvrijedi ako je prestroga.

Iako je danas podrška suprugu u njegovoj karijeri, Adela Ćurlić je žena s vlastitim strastima i impresivnim putem. Uspjela je spojiti naizgled nespojivo, ples i bibliotekarstvo. Plesom se počela baviti još u predškolskoj dobi, pohađala je školu za ritmiku i ples, a čak 14 godina provela je u plesnoj skupini Tihane Škrinjarić. Nastupala je na televiziji i raznim smotrama te je vodila plesne tečajeve za djecu. Ipak, život ju je na kraju odveo prema drugoj ljubavi, onoj prema knjigama. Upisala je kroatistiku na Filozofskom fakultetu, gdje joj se svidjela katedra za bibliotekarstvo, što ju je usmjerilo prema karijeri knjižničarke, zamišljajući kako bi bilo lijepo raditi u kvartovskoj knjižnici.

Život sa suprugom čiji se rasporedi rijetko poklapaju s njezinima nosi svoje izazove. - Živimo zajedno, a rijetko se viđamo. Možda je to recept za neki sretan život - iskreno je priznala Adela, dodavši kako joj je nepojmljivo da bi Duško mogao ne raditi desetak sati dnevno. Dok je u mlađim danima ona bila ta čiji su nastupi oduzimali vikende, danas je situacija obrnuta. Njegov posao nije samo televizija, već i brojni angažmani diljem zemlje. - Puno je na putu. To mi dosta teško pada. Bojim se biti sama. Cure su super, ali najljepše je kad smo napokon svi na okupu. Rijetko pratim Duška, nisam sklona tome - dodala je Adela, ističući da su najljepši trenuci oni kada je cijela obitelj napokon na okupu.

Iako preferira život daleko od reflektora, Adela Ćurlić je intrigantna žena koja je izgradila svoj svijet interesa, istovremeno pružajući podršku suprugu u njegovoj zahtjevnoj karijeri. Njihova dugogodišnja veza dokaz je da se ljubav i razumijevanje mogu održati unatoč različitim životnim putevima i profesionalnim obvezama. Upravo ta samozatajnost i posvećenost obitelji, uz međusobno razumijevanje za različite karijerne puteve, čini se kao ključ njihove dugovječne i skladne veze koja odolijeva svim izazovima javnog života.