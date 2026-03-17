Nives Celzijus u seksi minijaturnom badiću otkrila kako joj prići: Jedna rečenica je dovoljna za uspjeh

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus ne prestaje iznenađivati svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. U svojoj posljednjoj objavi, pozirala je na balkonu u Zagrebu, odjevena u minijaturni crveno-bijeli karirani bikini koji je istaknuo njezine prepoznatljive obline. Kroz seriju od tri fotografije, snimljene u zalasku sunca, Nives je samouvjereno gledala u kameru, a provokativan stil, koji je njezin zaštitni znak, ponovno je došao do izražaja. Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje nije bio samo njezin izgled, već i duhovit opis koji je pratitelje potaknuo na interakciju, ali i otkrio put do njezina srca.

Naime, Nives je uz fotografije otkrila što smatra uspješnim "uletom". "Uspješan ulet mogao bi biti: 'Sviđa mi se tvoja nova pjesma!'", napisala je, ciljajući na svoj nedavno objavljeni singl. Međutim, odmah je postavila i jedan ključan uvjet. "Naravno, pod uvjetom da ste zaista čuli Sinkroniju i da imate što suvislo reći o pjesmi, nakon!", dodala je, pokazujući da cijeni iskrenost i trud, a ne samo prazne komplimente. Ovom je objavom na vrlo kreativan način spojila svoju provokativnu estetiku s promocijom novog glazbenog projekta, potičući obožavatelje da poslušaju njezinu pjesmu.

Reakcije njezinih pratitelja bile su, očekivano, brze i brojne. U komentarima su se nizali komplimenti na račun njezina izgleda, poput "Ljepotica", uz brojne emotikone vatre i srca koji su preplavili objavu. Mnogi su pohvalili njezinu domišljatost, a jedan od obožavatelja odmah je iskoristio priliku i okušao sreću napisavši upravo rečenicu koju je Nives predložila: "Sviđa mi se tvoja nova pjesma." Čini se da je njezin savjet shvaćen ozbiljno, barem među najhrabrijim pratiteljima.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal

Osim što je posvećena promociji nove glazbe, Nives je i dalje iznimno aktivna na sceni. Već 20. ožujka očekuje je nastup u Admiral Casinu u Solinu, gdje će zabavljati publiku na jednom od ključnih nastupa ove proljetne sezone. Njezin Instagram profil ostaje središte njezinih aktivnosti, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života, fitness savjete, ali i duhovite anegdote, poput nedavne viralne priče o "zajedničkom skrbništvu" nad mačkama s bivšim suprugom Dinom Drpićem.

Ovom objavom Nives Celzijus je još jednom dokazala da je majstorica samopromocije, vješto balansirajući između provokativnog imidža i inteligentnog marketinga. Dok njezini obožavatelji uživaju u atraktivnim fotografijama, ona ih usmjerava prema onome što joj je trenutno najvažnije – njezinoj glazbi.