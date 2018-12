Nakon 24 godine ukida se 'Pola ure kulture'

Kultna emisija 'Pola ure kulture' koja se pod uredničkom palicom Branke Kamenski 24 godine prikazivala na HRT-u više se neće emitirati.

–Emisiju nisu uspjeli uređivati ni političari ni kulturni lobiji, poručila je Kamenski gledateljima u posljednjoj odjavi. Mislila je naravno, na 2015-u godinu kad je za vrijeme Kukuriku koalicije bila maknuta s programa.

No prestanak emitiranja „Pola ure kulture“ ne znači da će gledatelji biti zakinuti za informacije iz kulturnog života na javnoj televiziji: na mjesto emisije stiže 'Kultura s nogu' koja počinje s emitiranjem početkom siječnja u prime timeu u 20.05 na Prvom Programu. Time se kultura na velika vrata vraća u udarno vrijeme HRT-a i to uživo. Uređivat će je i voditi Dražen Ilinčić, a suvoditelj će biti mladi glumac zagrebačkog HNK Ivan Colarić. Branka Kamenski u toj bi emisiji, prema njezinoj vlastitoj želji, trebala raditi kao 'back' urednik. -Posrijedi je novi, moderan format i koncept emisije u kojoj će se, u 30 minuta, na zanimljiv i zabavan način, u dinamičnim razgovorima s gostima obrađivati ne samo aktualne i relevantne teme s područja kulture nego i iz drugih područja, a u sklopu emisije će biti i prilog o tjednom kulturnom pregledu., priopćuje HTV.

U kuloarima kruže dvije priče zašto je došlo do gašenja emisije; dok neki tvrde da je sama urednica rekla da je format zastario i da ga treba osvježiti, drugi tvrde da je na HTV-u Kamenski bila izložena pritiscima sve dok joj atmosfera nije postala toliko nepodnošljiva kako bi sama odustala od svog dugovječnog projekta.

Pola ure kulture, iako joj samo ime govori čime se bavi, nije mogla izbjeći politiku; tako je spomenute 2015-e Kamenski u jednom intervjuu rekla kako je njezina emisija „jedna od rijetkih s disonantnim tonovima“. –Iako je „Pola ure“ bila kritična prema vlasti - HDZ-ovoj ili SDP-ovoj, svejedno, najednom je sve u njoj postalo problematično, svaka hrvatska tema bila je sumnjiva...To razdoblje u kojem je bilo jako teško raditi doista me podsjetilo na razdoblje prije 91-e. A vjerujte mi, znam što govorim jer sam bila novinarka i u bivšem sistemu. Samo, tad su se znala pravila, znalo se da su vaši urednici izravno povezani s „Kockicom“ pa se pisalo između redova. Danas, kad su baš svi demokrati, teže vam je pogriješiti.

Malo se opustite i odmah vas lupe po glavi., rekla je tad Kamenski. Emisiju je tad zamijenila „Samo kulturno molim“ – s čak četiri urednika od kojih je jedna bila i Branka i još dvoje novinara. Osim špice i glazbe, po formatu se nije razlikovala od „Pola ure“, a potrajala je samo godinu dana. Prošle godine u vraćenoj emisiji prašinu je dizao uglavnom komentator Slobodan Prosperov- Novak koji se obrušio na bivše „Feralovce“ Predraga Lucića i Borisa Dežulovića tj. na neotkupljivanje njihovih knjiga za knjižnice. -Ja ne vjerujem da će i knjižnice same otkupiti tu sramotu hrvatske književnosti koju neki nazivaju "cvijećem zla" hrvatske književnosti, kao recimo i "Pjesme iz Lore" Dežulovićeve. To su anarhične i glupe knjige, poznato je da je isti autor izazvao takav nered kad je objavio "Čići, miči, Ahmići" da je doživio napade muslimanske zajednice u BiH da je morao objašnjavati svoju pjesmu, čak je i Pen centar morao objašnjavati da to nije protiv žrtava, da to afirmira žrtve... Ideal gospodina Lucića je Jugoslavija, komunizam, a nisam baš siguran da treba financirati takvu literaturu. S druge strane, one koji traže monstruoznost, vrlo često pretvaraju u monstrume.

Tako je on zaista postao monstrum Jugoslavije, monstrum komunizma, pa nije slučajno da je na naslovnici njegove knjige plinska boca., komentirao je Prosperov-Novak u emisiji i naravno, naišao na lavinu negativnih komentara, no desnoj strani ovakve, u najmanju ruku, teške riječi nisu smetale.

Nekadašnja zvijezda televizije također poznata po desnim stavovima Hloverka Novak- Srzić također je radila za emisiju. I oko njezinih priloga bilo je problema- naime, Dean Šoša, v.d. glavnog urednika HTV-a 2012., cenzurirao je izjave Denisa Kuljiša u njezinom prilogu. -Radi se o tri tonska isječka, koja Šoša nije niti poslušao. Rekao je mojim urednicama da Kuljiš želi srušiti ovu garnituru u izboru za direktora, da on promovira Runjića, izjavila je tad Novak- Srzić, čiji je prilog zbog Kuljiševih izjava u potpunosti izbačen iz emisije. Urednicima je Šoša rekao da Kuljiševe izjave ne mogu biti emitirane zato što je Kuljiš u prijateljskim odnosima sa Sašom Runjićem, jednim od kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a.

