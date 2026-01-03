FOTO Sve je nasmijao: Evo kako je Bloom 'skinuo' modnu kombinaciju Maje Šuput

Da je maleni Bloom prava zvijezda Instagram profila naše pjevačice Maje Šuput, znaju već svi. No, on to nastavlja potvrđivati. Ovoga puta Maja je objavila dvije fotografije koje su sve nasmijale. Na prvoj je prikazana ona kako pjeva na jednom koncertu iz 2023. godine, a na sebi ima usku crnu haljinu sa srebrnim točkicama, odnosno kamenčićima. Druga fotografija otkriva nam njenog sina Blooma u vrlo sličnoj odjevnoj kombinaciji, što je Maju odmah podsjetilo na njen stajling.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, glazbenica i poduzetnica nekoliko dana nakon Božića pokazala je kako je blagdansko jutro izgledalo u njezinu domu. Naime, Maja je na Instagramu podijelila preslatki video u kojem je pokazala kako je njezin sin Bloom Tatarinov reagirao na božićni poklon koji ga je dočekao ispod bora. U pidžamici, Bloom je stajao uz ogromni poklon dok ga je mama znatiželjno pitala što misli da se nalazi unutra. Iskreno je priznao da ne zna, ali je dodao kako bi ga trebalo otvoriti da bi saznali. Čim je počeo trgati papir, njegovo uzbuđenje naglo je poraslo, a vrlo brzo je shvatio o kakvom se poklonu radi. Riječ je o velikom kompletu sa stazama i autićima za utrkivanje, a oduševljenje nije mogao sakriti.

''Znao sam! Ma neee, ma neee! Djed Božićnjak je znao da će mi ovo kupiti!'', ushićeno je povikao Bloom, dok je Maja s osmijehom promatrala njegovu reakciju. Na samom kraju, pjevačica ga je upitala smatra li da je to najjači poklon, a Bloom je bez imalo razmišljanja potvrdio da jest.

Maja je ovih blagdana dijelila čarobne trenutke iz svog doma. Na svom Instagram profilu objavila je neodoljivu fotografiju svog sina Blooma, koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara. Maleni Bloom pozira ispred raskošne blagdanske kulise s kaminom odjeven poput pravog malog gospodina. U tamnoplavom sakou, košulji na pruge s kravatom i bež hlačama, s rukama u džepovima i širokim osmijehom na licu, Bloom je još jednom pokazao zašto je postao prava mala zvijezda društvenih mreža. Uz fotografiju, Maja je na engleskom jeziku napisala kratku i simpatičnu poruku: "Gospodin Bloom želi vam sretan Božić i sretnu Novu godinu".

Ova objava savršeno se nadovezuje na niz blagdanskih fotografija koje je Maja dijelila posljednjih dana. Cijeli prosinac za obitelj Šuput-Tatarinov bio je u znaku stvaranja čarobne atmosfere, što je pjevačica dokumentirala za svoje vjerne pratitelje. Na Badnjak su pozirali u usklađenim crvenim kariranim pidžamama, stvarajući prizor kao iz božićnog filma, dok je na sam Božić Maja odjenula kostim Bake Mraz, a Blooma obukla u malog Djeda Mraza. Pjevačica je nedavno otkrila kako su joj blagdani postali mnogo značajniji i ljepši otkako je postala majka, a ove objave to nedvojbeno potvrđuju, pokazujući posvećenost stvaranju nezaboravnih uspomena za svog sina.

Reakcije pratitelja nisu izostale, a komentari su se nizali jedan za drugim. Obožavatelji su bili jednoglasni u ocjeni da je Bloom presladak, a poruke poput "Predivni dječak" i "Mali sladak" preplavile su objavu. Mnogi su istaknuli kako zrači srećom te da je Maja prava sretnica što ima tako veselo dijete.

Maleni Bloom već je prava zvijezda društvenih mreža zahvaljujući Majinim čestim objavama koje prikazuju simpatične trenutke iz njihova života. Njegove dogodovštine publika prati s velikim zanimanjem, a nedavno je sve nasmijao snimkom na kojoj ispred božićnog drvca ponavlja "six-seven", referirajući se na popularni TikTok trend. Osim što uživa u obiteljskoj idili i čarima blagdana kod kuće, Bloom je bio i velika podrška majci u finalu Supertalenta, čime je još jednom potvrdio status najslađeg suputnika u svim Majinim privatnim i poslovnim avanturama.