Tate galerije najavljuju uzbudljivu godinu, u središtu zbivanja izložba posvećena Fridi Kahlo

Tate Modern, Tate Britain i Tate St Ives pripremaju niz velikih izložbi koje povezuju poznata imena, važne povijesne preglede i snažne suvremene glasove, uz jasan fokus na ženske autorice i njihove priče. U najavi programa, ravnateljica Tatea Maria Balshaw istaknula je da će 2026. biti posebno uzbudljiva godina za ovu instituciju. Naglasila je kako će se tijekom godine u Tate Modernu izmjenjivati izložbe triju iznimnih umjetnica - Fride Kahlo, Tracey Emin i Ane Mendiete, uz snažan doživljaj imerzivnih radova Julia Le Parca, ali i posvete ključnim imenima moderne britanske umjetnosti poput Duncana Granta, Vanesse Bell i Wilhelmine Barns-Graham. Moramo priznati da nas čeka uzbudljiva godina koja donosi brojna sjajna imena, ali i potvrđuje zašto je Tate jedan od najzanimljivijih muzejskih prostora. Tate Modern godinu započinje velikom retrospektivom Tracey Emin, koja donosi pregled četrdeset godina njezina rada. Izložba okuplja ključna djela koja su obilježila njezinu karijeru, ali i radove koji dosad nisu bili izlagani. Proljeće donosi prvu veliku muzejsku izložbu Hurvina Andersona, čiji radovi često istražuju teme identiteta, pripadanja i migracija, inspirirane njegovim iskustvom života između Ujedinjenog Kraljevstva i Kariba. U isto vrijeme otvara se i velika retrospektiva Jamesa McNeilla Whistlera, prva takva u Europi nakon trideset godina, koja donosi presjek njegova rada od ranih crteža do kasnih, introspektivnih portreta.