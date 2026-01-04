Fenomen 'Kradem bakar' zaludio regiju: Tko su Janko i Brazilac čiji hit ima sedam milijuna pregleda?

Nevjerojatnom brzinom, gotovo preko noći, jedna je pjesma postala apsolutni vladar interneta u regiji. Riječ je o singlu "Kradem bakar" u izvedbi poznatog influencera Stefana Jankovića, poznatijeg kao Janko, i dječaka koji se odaziva na nadimak Brazilac. Pjesma je, od svoje objave početkom prosinca 2025. godine, ostvarila uspjeh koji rijetko viđamo na regionalnoj sceni. U prva tri dana prikupila je gotovo milijun pregleda, u prvih šest dana ta se brojka popela na skoro dva milijuna, da bi u samo mjesec dana dosegla impresivnih, gotovo sedam milijuna pregleda na platformi YouTube. Uspjeh je tim veći što je pjesma, sa svojim jednostavnim i repetitivnim stihovima, postala svojevrsna himna mlađih generacija, a fraza "kradem bakar" ušla je u svakodnevni žargon, potvrđujući da je za stvaranje hita ponekad potrebno više od glazbene produkcije, potreban je trenutak koji će uhvatiti duh vremena.

Ovaj fenomen mnogi s pravom uspoređuju s globalno popularnom frazom "six-seven", čije značenje također nikada nije u potpunosti razjašnjeno, ali je svejedno postalo univerzalno prepoznatljiv internetski meme. Slično tome, "Kradem bakar" funkcionira kao regionalni odgovor na takve globalne trendove. Njegova privlačnost leži upravo u toj kombinaciji apsurda, jednostavnosti i ritma koji se lako pamti, a spot snimljen u autentičnom okruženju romskog naselja dodatno je pridonio dojmu sirove, nefiltrirane energije koja je očito rezonirala s publikom. Uspjeh pjesme nije ostao ograničen samo na digitalni svijet, već se prelio i u stvarni život, potvrdivši svoj status kada ju je na dočeku Nove godine u Samoboru izvela i pjevačica Ivana Marić, što je izazvalo oduševljenje okupljene mase.

Iza ovog glazbenog fenomena stoji Stefan Janković, poznatiji kao Janko, jedan od najpoznatijih regionalnih youtubera čiji kanal prati više od 1,66 milijuna ljudi. Janko je svoju karijeru izgradio na provokativnom i često kontroverznom sadržaju koji pomiče granice. Javnost ga pamti po izazovima poput "24 sata u trgovini" ili bizarnim situacijama u kojima je, primjerice, stihove pjesama Radiše Trajkovića Đanija slao svojoj bivšoj nastavnici. Njegova sposobnost da kreira sadržaj o kojem se priča i koji izaziva snažne reakcije ključna je za razumijevanje uspjeha pjesme "Kradem bakar". On je prepoznao potencijal u suradnji s dječakom Brazilcem i stvorio proizvod koji je savršeno pogođen za današnje digitalno doba, gdje je vidljivost često važnija od samog sadržaja.

S druge strane ove priče nalazi se Brazilac, dječak iz romskog sela koji je zahvaljujući ovoj pjesmi postao zvijezda. Prije suradnje s Jankom bio je potpuno anoniman, a danas ga na TikToku prati više od trideset tisuća ljudi. Njegova uloga u pjesmi je ključna, jer upravo njegova autentičnost i energija daju pjesmi specifičan šarm. Suradnja s Jankom lansirala ga je u orbitu popularnosti, no istovremeno je otvorila i niz pitanja o pozadini cijelog projekta, etičnosti i tome tko na kraju najviše profitira od ovakvog neočekivanog uspjeha.

Nedugo nakon što je pjesma "Kradem bakar" poharala trending liste, u javnost je isplivala priča o sukobu između glavnih aktera. Naime, Janko i Brazilac, zajedno s dječakovim ocem, našli su se u središtu javnog spora oko novca. Pojavile su se optužbe da Janko nije isplatio dogovorenu proviziju Brazilcu za sudjelovanje u projektu te da mu je odbio pokloniti mini-motor koji mu je navodno obećao. Cijela je drama eskalirala prijetnjama tužbama i javnim prepucavanjima, što je dodatno privuklo medijsku pažnju. Međutim, mnogi promatrači i poznavatelji Jaskovog rada izrazili su sumnju u autentičnost ovog sukoba. Prevladava mišljenje kako je cijela afera zapravo pažljivo režiran marketinški trik, osmišljen s ciljem da se pjesmi osigura još veća vidljivost i da se o njoj neprestano priča.

U svijetu u kojem je svaka reklama dobra reklama, ovakav pristup, iako ciničan, pokazao se iznimno učinkovitim, jer je kontroverza samo dodatno potaknula znatiželju publike i povećala broj pregleda. Bilo da se radi o stvarnom sukobu ili vještoj manipulaciji, jedno je sigurno: priča o pjesmi "Kradem bakar" daleko je kompleksnija od onoga što se na prvu čini i savršen je primjer kako funkcionira moderna industrija zabave.