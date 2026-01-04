VIDEO Splitski Mad Max zaprosio djevojku na spektakularan način, ona briznula u plač

Početak 2026. godine za influencera Adriana Petričevića, poznatijeg kao "splitski Mad Max", ostat će urezan u sjećanje. Na pješčanoj plaži u Dubaiju, s prepoznatljivom siluetom hotela Burj Al Arab, Adrian je zaprosio svoju djevojku Anju samo pola godine nakon što su objavili svoju vezu. Emotivna snimka ganula je njegove brojne pratitelje.

Naime, dok je raskošni novogodišnji vatromet obasjavao nebo, Petričević je kleknuo pred vidno dirnutu Anju koju je ovaj potez ganuo do suza. - Ti si sve što sam ikad mogao zamislit da neka cura može imat i bit. Bog me sa tobom počastio za sve dobro što sam napravija u životu - napisao je influencer. Anjin potvrdan odgovor zapečatili su poljupcima i zagrljajima, uz ovacije prisutnih prijatelja.

Cijeli događaj podijelio je s više od 400 tisuća pratitelja na Instagramu. Uz emotivni video, Adrian je također napisao: - Sretna vam Nova 2026. Mi ćemo ovu pamtit do kraja života. Samo ljubav! - a ispod objave zaredale su se brojne čestitke i poruke podrške. Komentari poput "Neka je sa srećom brate", "Neka vas Bog dragi prati na vašem putu… čestitam od srca", "Najveća pobjeda do sada" - pokazuju koliko su svi sretni zbog njega.

VIDEO Drama bivšeg kontroverznog para! Splitska influencerica u suzama: 'Kriva sam i što je završio u zatvoru'

Podsjetimo, ova romantična gesta dolazi nepune dvije godine nakon što je Petričević prekinuo dugogodišnju vezu s influencericom Elom Jerković. Tada je objasnio kako je prekinuo jer želi "tradicionalnu ženu i obitelj", što se, prema njegovim riječima, nije uklapalo u vezu s Elom. Čini se da je u Anji, s kojom je vezu potvrdio proteklog ljeta, pronašao sve što je tražio, a njihovu je ljubav sada okrunio i zarukama.