FOTO Jadranka Kosor odlično raspoložena prošetala špicom, a evo tko se još pojavio

Prva subota u godini znači i prvu subotnju špicu, a danas su u glavnom gradu viđeni brojni.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Bivša premijerka Jadranka Kosor svakako je jedno od najistaknutijih lica, a ona je bila odlično raspoložena te spremna za odlazak u nabavku namirnica.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Realty zvijezda Polina Guseva također je danas uživa ua Zagrebu, kao i umirovljeni nogometaš Robert Prosinečki. 
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Tko je sve bio danas na špici pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
