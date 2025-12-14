George Clooney otkrio pravilo za sretan brak s Amal: 'To više ne radim'

Slavni glumac George Clooney (64) nedavno je otkrio da je donio čvrstu odluku koja utječe na njegovu profesionalnu karijeru, a sve u svrhu očuvanja sklada u braku s odvjetnicom za ljudska prava Amal Clooney (47). Nakon što je proslavio 60. rođendan, glumac je, kako kaže, vodio važan razgovor sa suprugom. "Rekao sam joj: 'Gledaj, još uvijek mogu igrati košarku s dečkima od 25 godina, u formi sam. Ali za 25 godina imat ću 85. Nije važno koliko granola pločica pojedeš, to je stvarna brojka'", objasnio je Clooney. Ta spoznaja o prolaznosti vremena navela ga je da preispita uloge koje prihvaća, pa je odlučio slijediti put glumačke legende Paula Newmana i prestati snimati scene u kojima ljubi druge žene. Smatra da uloge romantičnog zavodnika više ne priliče njegovim godinama i životnoj fazi u kojoj se nalazi, stavljajući time poštovanje prema supruzi i braku na prvo mjesto.

No, to nije jedina tajna njihove veze koju mnogi opisuju kao jednu od najstabilnijih u Hollywoodu. Nedugo nakon proslave 11. godišnjice braka, Clooney je za magazin PEOPLE izjavio da je najvažnija lekcija koju je naučio "oženiti pravu osobu". "Upravo sam to i učinio. Stoga mi je bila isključivo čast i zadovoljstvo biti u braku sa svojom suprugom", rekao je glumac. Njihova ljubavna priča započela je 2013. godine, a vjenčali su se u rujnu 2014. na glamuroznoj ceremoniji u Veneciji. Godinama je Clooney, poznat kao vječiti neženja, isticao kako mu je Amal promijenila pogled na budućnost. "Sve što znam jest da je to promijenilo sve u vezi s onim što sam mislio da će biti moja osobna budućnost. Upoznao sam nekoga za koga bih apsolutno dao svoj život. Njezin život mi znači više od mojeg i takvo iskustvo nikada prije nisam imao", priznao je Clooney u jednom od intervjua.

Možda najviše iznenađuje njihova tvrdnja da se tijekom više od desetljeća zajedničkog života nikada nisu posvađali. Clooney je to u više navrata potvrdio u emisiji CBS Mornings. "Sjećam se da smo jednom kod vas rekli da se nikada nismo posvađali. Još uvijek nismo. Zapravo, pokušavamo pronaći nešto oko čega bismo se posvađali!" našalio se. Svoju bračnu idilu pripisuje zrelosti i činjenici da je Amal upoznao u kasnijim godinama. "Kad si mlađi, želiš biti u pravu oko svega. Danas, ako Amal želi obojiti zid u crveno, meni je svejedno. Zašto bi to bila tema za raspravu ili svađu?" objasnio je, dodajući kako se danas ne zamara nebitnim stvarima. I Amal je potvrdila njihovu neobičnu dinamiku. "To izluđuje neke naše prijatelje. Imam rođaka koji nas svaki put kad nas vidi, prije nego što kaže 'zdravo', prvo pita: 'Jeste li se već posvađali?'", ispričala je.

Stručnjaci za veze smatraju da, iako neobična, takva veza bez konflikta nije nemoguća. Njujorška stručnjakinja Susan Winter objašnjava da je to ostvarivo ako postoji "jasna komunikacija i otvoren dijalog koji dopuštaju razlike u mišljenjima, ali ne kulminiraju svađom". Prema riječima upućenih izvora, upravo je to slučaj s Clooneyjevima. "George i Amal imaju iznimno jake komunikacijske vještine. Ne govore impulzivno niti izgovaraju stvari zbog kojih bi kasnije žalili. Svjesno se trude ne povrijediti jedno drugo neopreznim riječima", potvrdio je izvor blizak paru za HELLO! Magazine. Njihova zrelost i duboko međusobno poštovanje, koje Clooney neprestano ističe govoreći kako se osjeća kao "najsretniji čovjek na svijetu", temelj su odnosa u kojem se problemi rješavaju s razumijevanjem, stvarajući siguran prostor u kojem se oboje osjećaju cijenjeno i saslušano.

Njihova priča ima i romantičnu pozadinu koja objašnjava dubinu njihove povezanosti. Prije nego što je upoznao Amal, George Clooney bio je jedan od najpoželjnijih neženja na svijetu i nije odavao dojam da će se ikada skrasiti. Priznao je da nije bio pretjerano optimističan po pitanju svoje osobne sreće. S druge strane, Amal je ispričala kako je i sama gotovo odustala od ljubavi. "Upoznala sam Georgea kad sam imala 35 godina i počela sam se miriti s idejom da ću ostati usidjelica. A onda smo se upoznali i vrlo brzo sam osjetila da, bez obzira na sve, nikada neću htjeti biti s nekim drugim. Nisam mogla spavati kad smo bili razdvojeni", otkrila je Amal u emotivnom govoru. Dodala je kako bi imala poseban osmijeh i nagib glave dok bi čitala njegove poruke i pisma koja bi joj ostavljao u torbi. "Pet godina kasnije, ništa se nije promijenilo. On je osoba kojoj se potpuno divim i čiji me osmijeh svaki put rastopi", zaključila je.



Osim međusobne podrške u impresivnim karijerama, čvrst temelj njihove veze su i zajednički prioriteti, a na vrhu te liste su njihova djeca. Par ima osmogodišnje blizance, Alexandera i Ellu, koje žestoko štite od očiju javnosti. Nikada nisu podijelili fotografije lica svoje djece, a George je čak napisao otvoreno pismo medijima moleći ih da ne objavljuju takve fotografije radi njihove sigurnosti, s obzirom na prirodu Amalinog posla koji uključuje rad na vrlo opasnim slučajevima. "Imamo posla s vrlo ozbiljnim i lošim ljudima i ne želimo da fotografije naše djece budu dostupne javnosti", objasnio je glumac. Ta posvećenost zaštiti djece i zajedničko, proaktivno roditeljstvo, prema mišljenju stručnjaka, stvara osjećaj jedinstva i zajedničke svrhe, što je ključno za dugoročnu harmoniju u braku.