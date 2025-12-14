Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

Tužna vijest odjeknula je svijetom! Otišao je arhitekt čije zgrade plešu i mijenjaju lica gradova

Autor
Davor Bruketa
14.12.2025.
u 19:00

Svijetom je odjeknula vijest da nas je u 96. godini napustio jedan od najvećih arhitekata današnjice, Frank Gehry

Svijetom je odjeknula vijest da nas je u 96. godini napustio jedan od najvećih arhitekata današnjice, Frank Gehry. Rođen u Torontu, karijeru je započeo u Sjedinjenim Američkim Državama, a tijekom više od pedeset godina karijere razvio je stil koji je prkosio pravilima, pravim kutovima i očekivanjima. Njegov najpoznatiji projekt, Muzej Guggenheim u Bilbau, promijenio je ne samo lice jednog grada nego i način na koji se razmišlja o moći arhitekture. Titanske plohe koje se presijavaju na suncu pretvorile su industrijski grad u kulturnu destinaciju svjetskog formata i stvorile pojam "Bilbao efekt", simbol arhitekture koja pokreće ekonomiju i identitet čitave zajednice. Iako su mnogi gradovi kasnije pokušavali ponoviti taj model, rijetko je itko postigao sličan učinak

Ključne riječi
Frank Gehry Davor Bruketa dizajn showbiz

