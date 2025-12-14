Sandra Bagarić objavom sa suprugom rastopila srca, svi gledaju u jedan detalj na njoj!

Naša proslavljena operna diva i glumica, Sandra Bagarić, ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje na Instagramu, podijelivši seriju intimnih fotografija sa svojim suprugom, cijenjenim pijanistom i skladateljem Darkom Domitrovićem. U jeku blagdanskog raspoloženja i ispraćaja 2025. godine, Sandra je dirljivom porukom pokazala da je ljubav, baš kao i glazba, glavna vodilja njezina života, a obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje.

Na objavljenim fotografijama vidimo Sandru i Darka u iznimno elegantnom izdanju, kako nasmiješeni poziraju za selfie. Sandra naprosto blista u sofisticiranoj crnoj haljini spuštenih ramena, a njezin glamurozan izgled upotpunjen je klasičnim crvenim ružem koji je postao njezin zaštitni znak. Upravo je taj detalj privukao posebnu pažnju, a mnogi su u komentarima istaknuli kako joj crvena boja savršeno pristaje. Njezin suprug Darko stoji uz nju u elegantnom tamnom odijelu s bijelom košuljom i kravatom, a njihovi iskreni osmijesi i prisan zagrljaj govore više od tisuću riječi.

U opisu objave, Sandra je sažela bit svoje životne filozofije: "El Amor, ispraćamo 2025 svaki dan s pjesmom. Volim kad nam srca pjevaju, volim kad to dijelimo s publikom, volim svoju publiku, sretna sam kad darujem." Ovim je riječima još jednom potvrdila neraskidivu vezu između svoje ljubavi prema suprugu, strasti prema glazbi i zahvalnosti prema vjernoj publici koja je prati godinama. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari puni ljubavi i podrške. Obožavatelji su ovaj skladni par obasuli komplimentima. "Vas dvoje, ahhh!!!", "Čista ljubav", samo su neke od poruka koje svjedoče o tome koliko publika voli vidjeti njihovu sreću. Jasno je da Sandra i Darko nisu samo partneri na pozornici, već i u životu, te predstavljaju uzor mnogima kao jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova na domaćoj sceni.

Ova objava dolazi na kraju iznimno aktivne i uspješne godine za Sandru. Cijeli prosinac bio je u znaku nastupa; od sudjelovanja na humanitarnom koncertu solista kazališta Komedija u KBC-u Zagreb do promocije monografije njezinog matičnog kazališta, gdje je također oduševila svojim vokalnim izvedbama. Stoga ne bi čudilo da su ove fotografije nastale upravo u backstageu jednog od tih događaja, kao kratki predah i trenutak nježnosti usred brojnih poslovnih obaveza.

Sandra Bagarić, rođena Zeničanka sa zagrebačkom adresom, već je desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova regije. Od 1996. godine je solistica u Gradskom kazalištu Komedija, gdje je ostvarila brojne zapažene uloge u operetama i mjuziklima poput "Grofice Marice", "Šišmiša", "Male Floramye" i "Tko pjeva, zlo ne misli". Njezina svestranost i karizma dovele su je i na male ekrane, gdje smo je gledali kao omiljenu članicu žirija u popularnim showovima "Tvoje lice zvuči poznato" i "Masked Singer".

Veza Sandre i Darka Domitrovića od samog je početka bila isprepletena glazbom i umjetnošću. Njihova suradnja na pozornici samo je produžetak sklada koji gaje u privatnom životu već desetljećima. Iako ih na ovoj objavi vidimo u glamuroznom izdanju, Sandra se ne ustručava pokazati i njihovu opušteniju, duhovitu stranu. Tako je u kolovozu ove godine nasmijala pratitelje objavom s odmora daleko od gradske vreve, gdje se našalila kako joj je suprug kupio "Lamborghini", pozirajući pritom na traktoru. Upravo ta kombinacija elegancije, humora i iskrene emocije čini ih toliko posebnima i voljenima u javnosti.