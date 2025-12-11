Farmeri na mukama! Josip testira Kseniju, a Miljana odbila Dejanov poljubac: 'Nije mi padalo na pamet!'

U Drežnik Gradu nakon Petrina izbacivanja jutro počinje kopanjem krumpira, što cure nisu najbolje primile. „Nisam došla ovamo kopati kanale ni krumpire“, poručila je Seida. Nina je primijetila da se Viki i Tomislav lagano odvajaju od ostalih i zatražila je objašnjenje, a doznala je sve o njihovoj romantičnoj večeri. Seida je smatrala da je Tomislav previše povučen i kazala kako će ga, očito, one morati poučiti kako se flerta, no nisu baš bile optimistične. „Neiskvaren, ali neiskusan. Zato ga se tako lako može motati oko malog prsta“, zaključila je Nina, a sve tri su zaključile da ih se uopće ne trudi upoznavati.

U Baškoj je vladao mir, a Željko je bio zadovoljan Đurđinim odlaskom jer nije više mogao podnositi kritike na svoj račun. U njegovu obranu stale su i Nada i Sara. Veselo društvo dan je nastavilo berbom smokava: „Đurđa ga je udavila, malo da ga oporavimo!“ Riva i Ankica povele su Sanju do svinjca, što joj nije baš najbolje sjelo. Odmah su je uposlile, dale joj tačke i kantu i bile spremne za instrukcije. „Ja ću se sva zaprljati... Volim uživati, ali ne raditi“, pobunila se, no ipak hrabro prionula poslu i čišćenju svinjca, „Jooj, jako mi smrdi ovdje.“ „To ti je život na selu. Što si tražila, to si dobila“, likovala je Ankica, no Sanja se na kraju jako dobro snašla.

Robi je imao na umu još jedan radni zadatak, izradu ajvara. Ankica je bila zadovoljna jer ga jedino ona zna raditi pa je mislila da će joj se farmer najviše posvetiti. „One ga zaokupe, ali čim ga puste, on traži mene“, smatrala je. Sanji je, pak, nedostajalo nježnosti: „Nema u njemu džentlmena... Hladan je. Nije sve u paprikama i da nahranim svinje.“

U Dalju, Dejan je obnovio svoj odnos s Dorom. Zajedno s njom i Miljanom kupao se u jacuzziju, a to ponovno nije bilo po volji Valentini. Iznervirana je bila i Miljana i mladog farmera pozvala na iskrenost. Valentina im se na kraju pridružila, a uz glazbu i smijeh, brzo ju je ponijela atmosfera i htjela je poljubiti Dejana, no on je to odbio: „To je njegov problem. Naravno da me pogodilo.“ U jacuzzi su se bacile i dame Josipa Đ., a on ih je iznenadio i hladnim pićem. Maya ga je pozvala da im se pridruži, Ksenija priznala da je voljela da su njih dvoje sami. „Josip testira mene, ja njega“, zaključila je Ksenija kad se farmer ponovno osamio s Mayom, „Nije trenutno ugodno bi i u mojoj koži jer mi se Josip sviđa. Sve teže mi se suzdržavati.“ Večer je završila plesom i druženjem, no Josipu je zasmetala nervoza koju je Ksenija stvarala pa joj je to ljutito i prigovorio.

Josip E. svoje vrijeme je posvetio Slađani, koja je dosad najviše bila po strani. Zajedno su zalijevali vrt, a nije nedostajalo prisnosti.

„Htio bih je poljubiti, ima privlačne usne“, poručio je, no ipak priznao, „Počeli su mi se miješati osjećaji. Lomim se. A moram odlučiti.“

Dejan je poveo Miljanu u vožnju motorom, što joj se jako svidjelo, a za to vrijeme Valentina je i dalje analizirala svoj odnos s farmerom: „On neće s nijednom ozbiljno, on samo želi avanture.“ Dejana je zanimalo vidi li Miljana njih dvoje skupa. „Fin si i imaš obzira, ali ne sviđa mi se tvoje glupiranje i proste riječi“, poručila mu je da se još puno više moraju upoznati. „Može li jedan poljubac?“ zatražio ju je farmer, no glatko ga je odbila, „Nema nikakvog povoda. Nije mi padao na pamet.“ Kako će izgledati novi dan na imanjima i ima li nade za neke parove, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – u ponedjeljak od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.