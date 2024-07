Tko su roditelji Martina Erlića? Majka mu ima neobično lijepo ime, a otac ga je naučio važnu životnu lekciju

Baš nedavno smo pisali o našem vatrenom Martinu Erliću koji je poslije teške sezone i Eura uhvaćen kako obrađuje polje s obitelji, a takav potez je oduševio mnoge njegove obožavatelje. Ovaj mladi i skromni Dalmatinac na društvenoj mreži Instagram podijelio je fotografiju s proslave rođendana majke imena Vila. - Sretan rođendan majko naša, da si mi živa i zdrava još 100 godina! Volimo te - poručio je 26-godišnji reprezentativac koji je na glasu kao jedan od najskromnijih.

Hrvatski nogometaš je peto dijete u obitelji Erlić, ima sestre Ninu i Anu te braću Luku i Antu. Martin je rođen nakon što se obitelj iza rata vratila u Tinj u zadarskom zaleđu. - Suprug je bio u ratu, a ja s djecom u prognaništvu, najprije u Biogradu, pa u Austriji, a onda i u Mošćeničkoj Dragi. Među prvima smo se vratili u Tinj, a naš sin Luka je prvo dijete koje je kršteno u tada još zapaljenoj crkvi. Martin se rodio tri godine kasnije - kazala je gospođa Vila za 24 sata.

Ovaj nogometaš bio je prisiljen od najmlađih dana boriti se za uspjeh. O tome je nedavno progovorio i u emisiji "Knjaz kod Vatrenih". - Kada sam se rodio, moji su živjeli u štali. Bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je dijelio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka, čak i skupljanja boca. Koliko danas samo Hrvata skuplja boce... Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače zadržati za sebe - rekao je te dodao:

- Otac Nino me naučio da i zadnjih deset kuna podijelim s prijateljima. Uvijek mi je govorio da je bitno da me ljudi cijene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvijek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja. Od čistačice u klubu pa do direktora - kazao je samozatajni Martin. Roditelji hrvatskog nogometaša žive od poljoprivrede i stočarstva, a sva djeca im pomažu. Imaju oko 500 stabala masline i višnje, 1000 trsova u vinogradu, polja mrkve, češnjaka, luka, graška, boba, ali i stado ovaca, svinje i kokoši.

