FOTO Oženio se hrvatski rukometni reprezentativac, pogledajte fotografije s raskošnog vjenčanja

Rukometaš Ivan Martinović oženio je svoju dugogodišnju djevojku, bivšu odbojkašicu Miriam Roth. Desni vanjski hrvatske rukometne reprezentacije i lijepa Austrijanka na svojim su društvenim mrežama podijelili fotografije s ceremonije vjenčanja održane sredinom lipnja ove godine.

- Upravo vjenčani! Građansko vjenčanje, 15. 6 2024. - napisali su u opisu objave na Instagramu Ivan i Miriam. U galeriji fotografija s raskošne ceremonije vidimo novopečene supružnike u prisnom izdanju. Pritom su za ovaj poseban dan odjenuli svečane kombinacije. Martinović je nosio sivo odijelo s crnom kravatom, a na reveru je imao veliku bijelu ružu. Mladenka se odlično uskladila s bijelom vjenčanicom koju je iskombinirala s dugačkim velom i buketom bijelih ruža. Nakon što su izgovorili sudbonosno 'da' mladenic su razmijenili strastvene poljupce, a zatim su pozirali u društvu vjenčanih kumova. Fotografije možete vidjeti u objavi ispod.

U komentarima na objavu Ivana i Miriam su primili čestitke pratitelja: - "Čestitamo nek vam je sretno!!", "Čestitamo Ivane! Nek je sretno!", "Ivane brate, čestitke i nek je sa srećom u bračnom životu", "Čestitke i najljepše želje za budućnost", "Čestitke od srca, Rođeni moj" - samo su neki od komentara oduševljenih ljudi.

Inače, ceremonija se održala na jugu Beča, u malenom i bajkovitom selu Weinort Sooss kojeg karakterizira obilje vinograda i vinarija. Ivan je svoju odabranicu zaprosio uoči odlaska na Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a čestitke su pljuštale sa svih strana, uključujući i klupske kolege.

Podsjetimo, Martinović je rođen u Beču, a već godinama je u vezi s Austrijankom Miriam, koju je i zaprosio prošle godine. Inače, Miriam je Ivanu velika podrška još od početka karijere. Od treninga do utakmica, ona ga uvijek vatreno bodri, a par je zajedno šest godina.

Uz brojne fotografije s rukometnih terena, Ivan često na Instagramu objavljuje privatne trenutke s Miriam. Ona je također sportašica, trenirala je odbojku, no čini se da je zbog ozljede prestala trenirati. Ivan i Miriam žive u Njemačkoj, no na ljeto zajedno dolaze u Hrvatsku na more.

Dodajmo da je Ivan karijeru započeo u austrijskom klubu Handballclub Fivers Margareten u Beču. Ubrzo je zaigrao za VfL Gummersbach, a od 2019. godine igrao za njemački klub TSV Hannover-Burgdorf. Danas nastupa u dresu Rhein-Neckar Löwena. Martinović je 2019. godine debitirao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, nakon što je ranije igrao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Iako ima i austrijsko državljanstvo te je mogao igrati za reprezentaciju Austrije, odabrao je Hrvatsku. Njegov stariji brat, Marin, također je rukometaš i povremeni austrijski reprezentativac.

