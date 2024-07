Poznati glumac slomljen nakon obiteljske tragedije: 'Želim umrijeti u istoj sobi kao i moj sin'

Slavni holivudski glumac i komičar Rob Delaney doživio je najveću tragediju koja može snaći jednog roditelja. Naime, u veljači 2018. godine preminuo je njegov dvogodišnji sin Henry nakon borbe sa zloćudnim tumorom na mozgu. Ovaj nemili događaj ostavio je trajne posljedice na Roba i njegovu suprugu Leah, a tome svjedoči i njegov najnoviji intervju za BBC-jevu radijsku postaju 'Desert Island Discs'. Naime, Amerikanac je tijekom razgovora izjavio da želi kupiti kuću u kojoj je Henry posljednji put zatvorio oči kako bi i on ondje mogao proživjeti svoje posljednje trenutke.

Delaney se prilikom iseljenja obratio stanodavcu: - Slušaj, ako ikad budeš prodavao ovo mjesto, prvo javi meni jer bih ga želio kupiti. Na taj način, jednom kad budem imao 81 godinu, mogu se uvući ovdje i umrijeti. U istoj sobi u kojoj je moj sin preminuo i u kojoj je moj drugi sin rođen - prisjetio se u emotivnom obraćanju komičar. Također, rekao je da su prije smrti Henryju saopćili da očekuju njegovog brata: - Morao je znati da je njegova obitelj koja ga voli i dalje živa i raste te da postoji netko kome ćemo pričati o njemu. Bili smo svjesni da se oni neće sresti na ovom svijetu, iako je Henryjev mlađi brat rođen u istoj sobi u kojoj je Henry umro, našoj dnevnoj sobi - izjavio je glumac.

Ovaj 47-godišnjak je za program rekao da su on i njegova supruga Leah razmišljali o odlasku iz Londona, ali su nastavili živjeti u gradu jer ih on sjeća na Henryja. - Ostali smo iz mnogo razloga, a jedan od njih je što volim prošetati do igrališta i položiti ruke na tobogane po kojima se Henry spuštao - priznao je Delaney i dodao da povremeno sretne sestre koje su vodile brigu o njegovom sinu te ih pohvalio dobro obavljen posao.

Delaney je mislio da će se mučiti s rođenjem novog sina, rekavši da je njegovo srce bilo 'rastrgano na komade i otopljeno u soli', baš poput 'smeća'. No zatim je voditeljici otkrio: - U milisekundi kad je izašao iz tijela moje supruge, pogledao sam ga i istog trenutka počeo plakati. Bio sam toliko zaljubljen u njega i samo sam ih želio pomirisati, a njega staviti u svoju majicu i obgrliti jer ga očajnički volim - otvorio se aktivist. Rob je progovorio i o svom oporavku od alkoholizma i priznao da je trijezan više od dva desetljeća nakon što ga je prometna nesreća natjerala da prestane konzumirati alkohol.

Podsjetimo, komičar je o svojoj obiteljskoj tragediji progovorio u knjizi ''A Heart That Works'. U njoj Delaney sasvim iskreno progovara o traumi koju je njegova obitelj doživjela, a u najavi izdavača stoji i da je knjiga "intimno, nepokolebljivo i duhovito istraživanje onoga što mu se dogodilo - od mučne bolesti sina do živog, tjelesnog utjecaja tuge i slijepog bijesa koji je uslijedio nakon dijagnoze i njegove smrti, do snažne, nezaustavljive ljubavi koja ostaje".

Uoči samog izlaska knjige britanski Sunday Times objavio je isječke memoara koji otkrivaju kako su se Rob i njegova supruga Leah nosili s najvećom životnom tragedijom. - Nakon magnetske rezonance, kada nam je dr. Anson potvrdio da Henry ima veliki tumor u stražnjem dijelu glave te nam smireno rekao da će nas pedijatrijski neurokirurg uskoro kontaktirati, mi smo u potpunosti potonuli. To je bila najveća bol na svijetu koju čovjek može osjetiti. Osjećao sam se kao da sam se iznenada učetverostručio, i masni, crni vrtlog počeo se kovitlati oko mog srca - piše Rob u knjizi. Otkrio je i kako se na ovaj potez odlučio kako bi ohrabrio sve one roditelje koji nažalost prolaze kroz istu ili sličnu situaciju sa svojom djecom.

- Tuga moje obitelji nije roba za popunjavanje vremena ili prostora - dragocjenija je kada se koristi svjesno jer onda može stvarno pomoći ljudima. Što ako netko živi u ruralnom području gdje nema potpore? Mi živimo u Londonu i možemo ići u grupu ožalošćenih roditelja jednom ili dvaput tjedno ako želimo. Zato mislim da je za one koji su izgubili dijete ili imaju dijete koje umire, a nije im dostupna psihološka pomoć, korisno čuti iskustvo moje obitelji. Moglo bi im biti od istinske koristi. Jer znam koliko su meni priče drugih ožalošćenih roditelja bile korisne - istaknuo je Delaney.

