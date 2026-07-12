Slavna voditeljica dobila poruku od koje se ledi krv: 'Vaša majka je mrtva, oprostite'

Nastavlja se agonija obitelji Guthrie, koja traje od 31. siječnja kada je Nancy Guthrie, majka poznate američke voditeljice Savannah Guthrie, nestala iz svog doma u Tucsonu. Nakon što se u prvoj poruci tražila višemilijunska otkupnina u bitcoinima, druga, poslana 6. veljače, donijela je najgoru moguću vijest. U poruci za koju se sad saznalo, kako prenosi BBC, stoji da je Nancy preminula, uz tvrdnju da njezina smrt "nije bila namjerna" te sadrži i ispriku obitelji. Ta je poruka, napisana vrlo sličnim stilom kao i prva, sadržavala precizne detalje o domu i spavaćoj sobi žrtve, što je istražitelje navelo da je smatraju autentičnom, iako iz ureda šerifa odbijaju komentirati njezin sadržaj.

Slavna voditeljica u suzama o otmici majke: 'Svake noći zamišljam njezin užas, u agoniji smo'

Podsjetimo, nestanak je prijavljen nakon što se Nancy Guthrie idućeg jutra nije pojavila kod prijateljice s kojom je trebala pratiti misu. Članovi obitelji posljednji su je put vidjeli dan ranije, kada su je dovezli kući. Zabrinutost je bila veća zbog njezina narušenog zdravlja i činjenice da kod sebe nije imala prijeko potrebne lijekove. Istraga je otkrila i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi maskirana i naoružana osoba kako ulazi u kuću u vrijeme otmice, potvrđujući sumnje u otmicu. Vlasti vjeruju da je Nancy bila ciljana meta, no motiv, osim financijskog, ostaje nejasan zbog istrage koja je u tijeku.

Nakon primitka poruka, Savannah Guthrie se s braćom i sestrama obratila otmičarima video porukom. "Primili smo vašu poruku i razumijemo. Molimo vas da nam vratite majku", rekla je tada voditeljica, potvrđujući spremnost obitelji na suradnju. U očajničkom pokušaju da dobiju bilo kakvu informaciju, ponudili su i nagradu od milijun dolara za siguran povratak, a tom iznosu FBI je dodao još 100.000 dolara. Unatoč svemu, osumnjičenik još nije identificiran, a Savannah se privremeno povukla s ekrana kako bi bila uz obitelj. Ured šerifa okruga Pima, koji slučaj vodi s FBI-em, potvrdio je tek da je istraga aktivna te da se provjeravaju sve dojave i analiziraju prikupljene informacije. Istražitelji su u početku zamolili medije da ne objavljuju detalje iz poruka. Sama Savannah Guthrie je u kasnijem intervjuu izjavila kako vjeruje da su prve dvije poruke autentične, iako je obitelj kasnije primila i nekoliko lažnih zahtjeva za otkupninom. Unatoč svemu, još u veljači je poručila da obitelj ne odustaje od nade, iako su svjesni da je "možda izgubljena, možda je već nema".

*dijelom uz pomoć AI