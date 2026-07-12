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VIŠEMJESEČNI MISTERIJ

Slavna voditeljica dobila poruku od koje se ledi krv: 'Vaša majka je mrtva, oprostite'

U.S. journalist and television host Savannah Guthrie speaks in a video message, addressing that they are willing to pay for the release of their elderly mother Nancy Guthrie
Foto: Savannah Guthrie via Instagram/R
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.07.2026.
u 19:45

Potraga za Nancy Guthrie (84), majkom poznate američke televizijske voditeljice Savannah Guthrie, dobila je stravičan zaokret

Nastavlja se agonija obitelji Guthrie, koja traje od 31. siječnja kada je Nancy Guthrie, majka poznate američke voditeljice Savannah Guthrie, nestala iz svog doma u Tucsonu. Nakon što se u prvoj poruci tražila višemilijunska otkupnina u bitcoinima, druga, poslana 6. veljače, donijela je najgoru moguću vijest. U poruci za koju se sad saznalo, kako prenosi BBC, stoji da je Nancy preminula, uz tvrdnju da njezina smrt "nije bila namjerna" te sadrži i ispriku obitelji. Ta je poruka, napisana vrlo sličnim stilom kao i prva, sadržavala precizne detalje o domu i spavaćoj sobi žrtve, što je istražitelje navelo da je smatraju autentičnom, iako iz ureda šerifa odbijaju komentirati njezin sadržaj.

Slavna voditeljica u suzama o otmici majke: 'Svake noći zamišljam njezin užas, u agoniji smo'
U.S. journalist and television host Savannah Guthrie speaks in a video message, addressing that they are willing to pay for the release of their elderly mother Nancy Guthrie
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Podsjetimo, nestanak je prijavljen nakon što se Nancy Guthrie idućeg jutra nije pojavila kod prijateljice s kojom je trebala pratiti misu. Članovi obitelji posljednji su je put vidjeli dan ranije, kada su je dovezli kući. Zabrinutost je bila veća zbog njezina narušenog zdravlja i činjenice da kod sebe nije imala prijeko potrebne lijekove. Istraga je otkrila i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi maskirana i naoružana osoba kako ulazi u kuću u vrijeme otmice, potvrđujući sumnje u otmicu. Vlasti vjeruju da je Nancy bila ciljana meta, no motiv, osim financijskog, ostaje nejasan zbog istrage koja je u tijeku.

Nakon primitka poruka, Savannah Guthrie se s braćom i sestrama obratila otmičarima video porukom. "Primili smo vašu poruku i razumijemo. Molimo vas da nam vratite majku", rekla je tada voditeljica, potvrđujući spremnost obitelji na suradnju. U očajničkom pokušaju da dobiju bilo kakvu informaciju, ponudili su i nagradu od milijun dolara za siguran povratak, a tom iznosu FBI je dodao još 100.000 dolara. Unatoč svemu, osumnjičenik još nije identificiran, a Savannah se privremeno povukla s ekrana kako bi bila uz obitelj. Ured šerifa okruga Pima, koji slučaj vodi s FBI-em, potvrdio je tek da je istraga aktivna te da se provjeravaju sve dojave i analiziraju prikupljene informacije. Istražitelji su u početku zamolili medije da ne objavljuju detalje iz poruka. Sama Savannah Guthrie je u kasnijem intervjuu izjavila kako vjeruje da su prve dvije poruke autentične, iako je obitelj kasnije primila i nekoliko lažnih zahtjeva za otkupninom. Unatoč svemu, još u veljači je poručila da obitelj ne odustaje od nade, iako su svjesni da je "možda izgubljena, možda je već nema".

*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Nancy Guthrie Savannah Guthrie voditeljica otmica showbiz

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