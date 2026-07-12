FOTO Privukao puno pozornosti! Marko Grubnić javio se s odmora i u uskim kupaćima pokazao tijelo

Stilist Marko Grubnić sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelio je djelić atmosfere s odmora u luksuznoj Marbelli, a objava je, kao i obično, izazvala brojne reakcije. Uz jednostavan opis "Beskrajne ljetne vibracije", Grubnić je objavio seriju od šest fotografija koje prikazuju idilične trenutke uz bazen. Na prvih pet fotografija stilist pozira u prepoznatljivom ambijentu španjolskog ljetovališta, okružen palmama i azurnim bazenom. U prvom planu je njegova istrenirana i preplanula figura, koju je istaknuo u crvenom kupaćem kostimu s potpisom modne kuće Versace. Cijelu kombinaciju za plažu upotpunio je slamnatim Miu Miu šeširom kaubojskog stila i crnim sunčanim naočalama brenda Christian Dior, još jednom potvrdivši svoj status ljubitelja visoke mode.

Podsjetimo, ranije se Grubnić javio na društvenim mrežama i otkrio gdje uživa. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelio je fotke iz sunčane Marbelle u Španjolskoj, a objava nikoga nije ostavila ravnodušnim. Uz jednostavan pozdrav "Hola Marbella...", Grubnić je pokazao rezultate, kako se čini, napornog vježbanja.

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Na slikama, koje izgledaju kao da su snimljene za editorijal nekog modnog časopisa, Grubnić stoji na kamenoj stazi okruženoj bujnim zelenilom palmi i bambusa. Njegovo preplanulo i nauljeno tijelo blista na jarkom suncu, a isklesani trbušni mišići i bicepsi u prvom su planu. Na svakoj fotografiji mijenja pozu i izraz lica - od ozbiljnog pogleda u stranu, preko širokog osmijeha usmjerenog prema kameri, do izraza čistog veselja. Cjelokupni dojam upotpunjuju markirani modni dodaci. Odjeven je u crne kupaće gaćice s istaknutim bijelim logom modne kuće Versace, a lice je sakrio iza velikih crnih sunčanih naočala s prepoznatljivim logom Chanela. Duga plava kosa svezana u punđu i niz šarenih narukvica zaokružuju njegov pomno osmišljeni ljetni izgled.

Ono što je privuklo najviše pozornosti upravo je Grubnićev nevjerojatno isklesan izgled. Dok su jedni komentari bili puni pohvala i divljenja, poput "Hola" i vatrenih emotikona, drugi su izrazili snažnu sumnju u autentičnost fotografija. "Previše Photoshopa. Zašto ne voliš sebe i želiš biti lažan?", napisao je jedan korisnik na engleskom jeziku, dok je drugi kratko dodao: "AI gubi kontrolu...".

Inače, Marko je u Marbellu otputovao u društvu svoje prijateljice Maje Šuput, a Maja se s ove lokacije javila jučer. Sa sobom je, naravno, povela i sinčića Blooma, a objave na društvenim mrežama odmah su potaknule znatiželju javnosti o tome tko im pravi društvo. Maji i Bloomu na odmoru su se pridružili njezini dugogodišnji bliski prijatelji, stilist Grubnić i njegov partner Momčilo Gurović. Prijateljsko druženje u luksuznom okruženju potvrđuje koliko Maja cijeni potporu svojih najbližih. Čini se kako je upravo odmor u dobrom društvu bio ono što joj je trebalo za punjenje baterija prije novih izazova.