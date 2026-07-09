Tužne vijesti za fanove Eurosonga u Bosni i Hercegovini: Nastavlja se dugogodišnji crni niz

Bosna i Hercegovina ni 11. godinu zaredom neće imati predstavnika na Eurosongu, potvrdila je Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT) za portal ESCToday. Glavni razlog ostaje nepromijenjen - financijske sankcije Europske radiodifuzne unije (EBU) zbog višemilijunskog duga. Zbog tih obveza, BHRT-u je i dalje blokirano pravo sudjelovanja na najgledanijem glazbenom natjecanju, niz koji je započeo nakon nastupa 2016. godine.

Kako piše Avaz.ba, riječ je o dugu koji, prema ranijim izjavama bivše šefice bh. delegacije Lejle Babović, doseže oko 8,8 milijuna eura. Ona je istaknula kako bi za stabilno poslovanje i ispunjavanje svih obveza, uključujući Eurosong, godišnji proračun BHRT-a trebao iznositi oko 15 milijuna eura, a trenutna financijska situacija daleko je od tog cilja.

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Isti portal prenosi da u pozadini krize leže i složeni problemi naplate RTV pristojbe. BHRT je pokrenuo sudske postupke protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), a presude obvezuju RTRS na isplatu od oko pet milijuna eura, dok je veći dio tužbe, vrijedan deset milijuna eura odbačen. Istovremeno, pokušaji državnih institucija da pomognu dodatnim sredstvima zasad nisu urodili plodom koji bi omogućio skidanje sankcija EBU-a.

Ova vijest razočarala je fanove koji se sjećaju svijetlih trenutaka bh. eurovizijske povijesti. Od debitantskog nastupa Muhameda Fazlagića Fazle 1993. s pjesmom "Sva bol svijeta" do najvećeg uspjeha 2006. kada je Hari Mata Hari s baladom "Lejla" osvojio treće mjesto. Ironično, posljednji nastup 2016. s pjesmom "Ljubav je" bio je i prvi put da se zemlja nije plasirala u finale, čime je simbolično počeo ovaj dugi i neizvjesni izostanak.

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*dijelom uz pomoć AI