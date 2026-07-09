Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 156
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
11. GODINU ZAREDOM

Tužne vijesti za fanove Eurosonga u Bosni i Hercegovini: Nastavlja se dugogodišnji crni niz

ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
09.07.2026.
u 16:10

Potvrda o nesudjelovanju BiH na Eurosongu sljedeće godine stigla je izravno iz BHRT-a, čime su srušene nade o povratku na europsku pozornicu

Bosna i Hercegovina ni 11. godinu zaredom neće imati predstavnika na Eurosongu, potvrdila je Radio-televizija Bosne i Hercegovine (BHRT) za portal ESCToday. Glavni razlog ostaje nepromijenjen - financijske sankcije Europske radiodifuzne unije (EBU) zbog višemilijunskog duga. Zbog tih obveza, BHRT-u je i dalje blokirano pravo sudjelovanja na najgledanijem glazbenom natjecanju, niz koji je započeo nakon nastupa 2016. godine.

Kako piše Avaz.ba, riječ je o dugu koji, prema ranijim izjavama bivše šefice bh. delegacije Lejle Babović, doseže oko 8,8 milijuna eura. Ona je istaknula kako bi za stabilno poslovanje i ispunjavanje svih obveza, uključujući Eurosong, godišnji proračun BHRT-a trebao iznositi oko 15 milijuna eura, a trenutna financijska situacija daleko je od tog cilja.

FOTO Grupa LELEK zasjala na Tirkiznom tepihu Eurosonga, pogledajte kako je bilo
ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici
1/99

Isti portal prenosi da u pozadini krize leže i složeni problemi naplate RTV pristojbe. BHRT je pokrenuo sudske postupke protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), a presude obvezuju RTRS na isplatu od oko pet milijuna eura, dok je veći dio tužbe, vrijedan deset milijuna eura odbačen. Istovremeno, pokušaji državnih institucija da pomognu dodatnim sredstvima zasad nisu urodili plodom koji bi omogućio skidanje sankcija EBU-a.

Ova vijest razočarala je fanove koji se sjećaju svijetlih trenutaka bh. eurovizijske povijesti. Od debitantskog nastupa Muhameda Fazlagića Fazle 1993. s pjesmom "Sva bol svijeta" do najvećeg uspjeha 2006. kada je Hari Mata Hari s baladom "Lejla" osvojio treće mjesto. Ironično, posljednji nastup 2016. s pjesmom "Ljubav je" bio je i prvi put da se zemlja nije plasirala u finale, čime je simbolično počeo ovaj dugi i neizvjesni izostanak.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Eurosong showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
Video sadržaj
3
nova članica

'Zar stvarno?': Kanada će se natjecati na Euroviziji! Evo kako je to moguće i kakve su rekacije

Mnogim obožavateljima ovog natjecanja ova je vijest pomalo iznenađujuća, a EBU objašnjava i razloge koji se kriju iza te odluke. EBU tako navodi da se Kanada u svibnju našla među tri zemlje koje su najviše glasovale iz "ostatka svijeta", kao i da su Kanađani među najčešćim kupcima ulaznica izvan Europe te po tome postoji velik interes građana te zemlje za Euroviziju. Uz to CBC je nedavno postao i punopravan član EBU-a, što im omogućuje da se natječu na Euroviziji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!