Konačno objavljeno kada stižu novi nastavci serije koja je oduševila publiku

Harriganovi se vraćaju i vrijeme je za bespoštedni rat! Druga sezona serije MobLand (Ratovi obitelji) premijerno kreće s prikazivanjem ekskluzivno na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj 21. rujna, a nove će epizode dolaziti svaki tjedan. Trailer i prve fotografije iz nove sezone ove hit-serije najavljuju povratak Toma Hardyja u ulozi odanog „sređivača“ Harryja da Souze, uz Piercea Brosnana i Helen Mirren kao beskrupulozne glave obitelji Harrigan, Conrada i Maeve.



Kroz deset epizoda druge sezone gledat ćemo obitelj Harrigan kako nastoji održati jedinstvo dok sve moćniji suparnici opasno prijete njihovom uzdrmanom kriminalnom carstvu. Njihov snalažljivi i neumoljivi čovjek, Harry Da Souza, morat će hodati po opasno tankoj žici dok napetosti unutar obitelji sve više rastu. Dok se nasilje prelijeva u svaki kutak njihovih života, odanost i sigurnost padaju u vodu, a borba za nadmoć ne ostavlja nimalo prostora za milost.

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Uz Hardyja, Brosnana i Mirren, u seriji također glume Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer i Toby Jones.

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Serija MobLand (Ratovi obitelji) nastala je za Paramount+, a u suradnji produkcijskih kuća Paramount Television Studios i 101 Studios. Izvršni producenti serije su David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari i Keith Cox. Seriju distribuira Paramount Global Content Distribution.

Prva sezona serije MobLand (Ratovi obitelji) već je dostupna za streaming na platformi SkyShowtime.



