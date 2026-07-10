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Ratovi obitelji

Konačno objavljeno kada stižu novi nastavci serije koja je oduševila publiku
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 11:42

Druga sezona serije MobLand (Ratovi obitelji) premijerno kreće s prikazivanjem ekskluzivno na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj 21. rujna, a nove će epizode dolaziti svaki tjedan

Harriganovi se vraćaju i vrijeme je za bespoštedni rat! Druga sezona serije MobLand (Ratovi obitelji) premijerno kreće s prikazivanjem ekskluzivno na platformi SkyShowtime u Hrvatskoj 21. rujna, a nove će epizode dolaziti svaki tjedan. Trailer i prve fotografije iz nove sezone ove hit-serije najavljuju povratak Toma Hardyja u ulozi odanog „sređivača“ Harryja da Souze, uz Piercea Brosnana i Helen Mirren kao beskrupulozne glave obitelji Harrigan, Conrada i Maeve.
 
Kroz deset epizoda druge sezone gledat ćemo obitelj Harrigan kako nastoji održati jedinstvo dok sve moćniji suparnici opasno prijete njihovom uzdrmanom kriminalnom carstvu. Njihov snalažljivi i neumoljivi čovjek, Harry Da Souza, morat će hodati po opasno tankoj žici dok napetosti unutar obitelji sve više rastu. Dok se nasilje prelijeva u svaki kutak njihovih života, odanost i sigurnost padaju u vodu, a borba za nadmoć ne ostavlja nimalo prostora za milost.

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Uz Hardyja, Brosnana i Mirren, u seriji također glume Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer i Toby Jones.

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Serija MobLand (Ratovi obitelji) nastala je za Paramount+, a u suradnji produkcijskih kuća Paramount Television Studios i 101 Studios. Izvršni producenti serije su David C. Glasser, Guy Ritchie, Jez Butterworth, Tom Hardy, Ivan Atkinson, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari i Keith Cox. Seriju distribuira Paramount Global Content Distribution.
Prva sezona serije MobLand (Ratovi obitelji) već je dostupna za streaming na platformi SkyShowtime.

 

Ključne riječi
showbiz Sky Showtime serija MobLand Ratovi obitelji

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