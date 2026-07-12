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KOALICIJSKI SPORAZUM

Možemo želi četiri resora i potpredsjednika Vlade

Autor
Petra Maretić Žonja
12.07.2026.
u 19:25

Timovi SDP-a i Možemo bruse detalje budućeg koalicijskog sporazuma

Iako već mjesecima nastupaju kao da su koaliciju potpisali, SDP i Možemo taj formalni čin planiraju napraviti tek sredinom listopada. Sigurna egzistencija građana, što uključuje i planove za plaće, mirovine, energiju, stanovanje i hranu, potom zdravlje građana, povećanje gospodarstva i poljoprivrede te učinkovitost države i njezinih institucija četiri su strateške reforme o kojima se dvije najjače stranke ljevice moraju usuglasiti do potpisivanja sporazuma, s obzirom na to da je ideja da dio sporazuma bude i točan popis ciljeva koje obećavaju ispuniti dođu li na vlast.

Ključne riječi
koalicija Možemo! SDP

Komentara 36

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AN
antifa
19:30 12.07.2026.

Sandra Benčić bi trebala biti ministrica obrazovanja, kulture i lijepog ponašanja.

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
19:32 12.07.2026.

Dal je to neka prvotravanjska šala 🤣🤣🤣

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:45 12.07.2026.

Ne želim čitati dalje od naslova jer ne želim pokvariti nedjelju sa horor-pričom!

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