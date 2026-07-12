Možemo želi četiri resora i potpredsjednika Vlade

Iako već mjesecima nastupaju kao da su koaliciju potpisali, SDP i Možemo taj formalni čin planiraju napraviti tek sredinom listopada. Sigurna egzistencija građana, što uključuje i planove za plaće, mirovine, energiju, stanovanje i hranu, potom zdravlje građana, povećanje gospodarstva i poljoprivrede te učinkovitost države i njezinih institucija četiri su strateške reforme o kojima se dvije najjače stranke ljevice moraju usuglasiti do potpisivanja sporazuma, s obzirom na to da je ideja da dio sporazuma bude i točan popis ciljeva koje obećavaju ispuniti dođu li na vlast.