VIDEO Zvijezda hit serije zapalila mreže u prozirnom bodiju: Pokazala obline i oduševila sve

Poznata glumica Sydney Sweeney ponovno je privukla pozornost pratitelja kampanjom za svoj brend donjeg rublja Syrn. Glumica je u petak, 10. srpnja, na Instagramu objavila video na kojem promovira nove komade iz kolekcije, a za tu je priliku odabrala upečatljiv bijeli bodi. U videu Sweeney prvo pozira ogrnuta krznenim kaputom, a zatim ga skida i otkriva čipkasti bodi s visokim ovratnikom i dubokim izrezom. 28-godišnja zvijezda serije "Euforija" naslonila se preko ograde dok su joj duge plave kovrče padale preko ramena. Kombinaciju je upotpunila čarapama do bedara, dijamantnim naušnicama i glamuroznom šminkom koja je naglasila oči, obrve i usne. "Jeste li već nabavili svoj @syrn?" napisala je Sweeney uz fotografije, koje su ubrzo izazvale brojne reakcije.

Među prvima su se oglasili njezini slavni prijatelji i pratitelji. Gimnastičarka Livvy Dunne komentirala je poznatim isječkom Leonarda DiCaprija iz filma "Vuk s Wall Streeta", dok su se sa službenog profila brenda Syrn javili porukom: "I zato je to fantastičan bodi". Brojni obožavatelji pohvalili su kampanju i njezin izgled, a neki su u komentarima napisali da izgleda "hot, hot, hot".

Inače, Sydney je puno pozornosti privukla i svojom ulogom u seriji. Nakon finala treće sezone serije "Euphoria", najburnija rasprava nije se vodila oko šokantnih raspleta, već trenutka koji je mnoge ostavio u nevjerici. Naime, u sceni koja je zapalila mreže, lik Cassie Howard, kojeg tumači Sydney Sweeney, sjedi pokraj sestre Lexi (Maude Apatow). Dok Lexi traži utjehu čitajući ulomke iz Biblije i govoreći o krivnji, Cassie pokraj nje ležerno rukuje igračkom za odrasle, stvarajući bizarnu situaciju koja je duboko podijelio publiku. Scena je posebno odjeknula zbog Cassienog narativnog puta. Svoj identitet gradila je na platformi za odrasle, no u finalu se činilo da okreće novu stranicu - izbrisala je račun i usvojila čedniji izgled. Trenutak s Biblijom i dildom stoga je djelovao kao crnohumorni komentar autora Sama Levinsona, podsjetnik na to tko je Cassie zapravo, neovisno o promjeni imidža.

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Mnogi gledatelji nisu cijenili takav pristup. Društvene mreže preplavili su komentari u kojima se izražava šok i bijes zbog odluke scenarista. - "Sam Levinson stvarno koristi Bibliju u seksualnom kontekstu i tjera Sydney Sweeney da maše dildom dok se čita Sveto pismo... Ovo je bolesno", "Cassie jednostavno maše dildom dok s Lexie priča o Rue i Bibliji" - pisali su korisnici na X-u. Drugi su scenu opisali kao "sramotnu" i "neukusnu", smatrajući je nepotrebnim svetogrđem.

Ipak, dio publike scenu je doživio drugačije, kao apsurdnu šalu u skladu s mračnim tonom serije. Za njih je to primjer Levinsonovog stila koji pomiče granice kako bi ilustrirao kaos likova. Treća sezona je istraživala religijske teme i koristila biblijske metafore, pa se trenutak može tumačiti i kao kulminacija tog motiva. Kontroverza je tako postala posljednji pečat serije koja je od početka živjela od šokiranja publike.