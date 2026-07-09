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U novoj Hanksovoj dokumentarnoj seriji od 20 epizoda prikazuje se najveći sukob kroz strogo potkrijepljene člinjenice

Autor
Zoran Vitas
09.07.2026.
u 10:07

Serija je u ovom trenutku dogurala do 14. epizode koncizno rekapituliranih ključnih događaja Drugog svjetskog rata. Nitko nije tako dobar narator kao Tom Hanks kojemu je to razdoblje upravo opsesija

World War II with Tom Hanks, History
Fascinantna je posvećenost jednog od najvećih svjetskih glumaca Drugom svjetskom ratu. Od “Spašavanja vojnika Ryana”, jednog od najboljih ratnih filmova svih vremena, pa preko “Band of Brothers”, “Pacific” i “Masters of the Air”, u kojima je nastavio surađivati sa Stevenom Spielbergom, Tom Hanks tu svoju posvećenost razvija i izvan dometa kamera. On pomaže obiteljima američkih ratnih veterana, pokrenuo je i neprofitnu trgovačku marku kave kojom pomaže taj napor. Uvjerljivost spomenutih filmskih i televizijskih djela odlučio je nastaviti dokumentarnom serijom “World War II with Tom Hanks” koja je najavljivana kao zaokruženje tog opusa kojem bi se mogao pribrojiti i film “Greyhound” koji je ipak temeljen na fikciji. U novoj Hanksovoj dokumentarnoj seriji nema ničega izmišljenog, sve su to činjenice koje smo učili ili učimo, profesionalno prikazane s vidljivim radom na pronalaženju adekvatnog arhivskog materijala. I sad, dok ovo pišemo, odgledali smo devet epizoda od ukupno 20 koliko ih je napravljeno tako da je već po toj činjenici riječ o monumentalnom djelu. Sljedeća epizoda bavi se Staljingradom, a onda nam ostaje još deset u kojima se nadamo vidjeti najavljivano, neke činjenice za koje do sada nismo znali, ili drugačije kutove gledanja na događaje o kojima smo kroz školovanje ekstenzivno učili. U trenutku pisanja ovog teksta odgledali smo devet epizoda koje su očito temeljita podloga za ono što bi moglo doći u sljedećih 11, a to je razrada bitnih događaja, područja ili situacija. Nadamo se da će i ovo naše područje dobiti svoj prostor, što bi bilo korisno da se prekine barem dio besmislenih rasprava oko okolnosti i događaja u Drugom svjetskom ratu. Rekli bismo da bi se s autoritetom poput Toma Hanksa to moglo s obzirom na njegovu dugo građenu reputaciju, pogotovo kada je o Drugom svjetskom ratu riječ, pa nije vjerojatno da bi u toj razradi bilo politikantstva ili nečega sličnog. Neke od situacija, poput začetka i početka provedbe holokausta te često iznimno krvave japanske vladavine na okupiranim područjima, naprosto su prikazane hladno i neostrašćeno, činjenično i utemeljeno, koji put i s odista šokantnim dokumentima tog vremena. Veliki je glumac sebi nametnuo velika očekivanja koja su se prelila na javnost te ne očekujemo ništa manje od velikog doprinosa shvaćanju Drugog svjetskog rata koji ponegdje zapravo kao i da nije završio. Svjedoči tome i visoka gledanost brojnih takvih emisija, a ovoj seriji je cilj da se u tom mnoštvu istakne i to trajno. Čini nam se to sasvim mogućim.

Ključne riječi
History tom hanks

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