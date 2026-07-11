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ŽESTOKE KRITIKE

Ibrahimović se nije mogao suzdržati, sve je šokirao svojim izjavama: 'Sram vas bilo sve, katastrofa'

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Red Carpet at La Scala
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.07.2026.
u 21:39

Nakon ispadanja Belgije od Španjolske (2:1) u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, legendarni Zlatan Ibrahimović žestoko je kritizirao izbornika Rudija Garciju i golmana Sennea Lammensa

Nakon ispadanja Belgije od Španjolske (2:1) u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, legendarni Zlatan Ibrahimović žestoko je kritizirao izbornika Rudija Garciju i golmana Sennea Lammensa. 

- Smatram da je izbornik odgovoran za ovaj poraz. To je odluka koja je Belgiju koštala utakmice. Zašto zamijeniti Courtoisa Senneom Lammensom iz Manchester Uniteda, dok Mike Penders sjedi na klupi? Je li razlog to što Lammens igra za Manchester United, a Penders za Strasbourg? Tako se ne bira golman reprezentacije. Pogotovo kada vidite što se poslije dogodilo - rekao je Ibra.

No, Ibrahimović tu nije prestao s kritikama pa je Lammensa javno proglasio precijenjenim golmanom.

- Lammens nije dobar golman za ovu razinu. Precijenjen je. Penders je puno bolji i to svi mogu vidjeti.

- Katastrofalno su upravljali ovom situacijom. Sramotno je! Sram vas bilo, izbornika i trenera golmana - za kraj je poslao poruku belgijskom stožeru u emisiji na Fox Sportsu. 

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Ključne riječi
Belgija SP 2026. Zlatan Ibrahimović

Komentara 1

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Avatar Spalathos
Spalathos
21:49 11.07.2026.

A vidi ovoga... Ajde ugasi se.

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