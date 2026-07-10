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NAPORAN TEMPO

FOTO Evo kako izgleda život iza kamera 'Americane': HRT-ova voditeljica pokazala ono što gledatelji ne vide

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 20:45

Valentina Miletić našalila se na vlastiti račun podijelivši video odlaska na tretman lica, koji je duhovito nazvala "standardnom sanacijom štete"

Voditeljica HRT-ove emisije 'Americana', Valentina Miletić, podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako se nosi s iscrpljujućim ritmom praćenja Svjetskog prvenstva. "Dan 30. bez sna", poručila je Miletić na svom Instagramu, opisujući napor koji stoji iza svakodnevnog vođenja emisije o Svjetskom prvenstvu.

Popularna sportska novinarka našalila se na vlastiti račun podijelivši video odlaska na tretman lica, koji je duhovito nazvala "standardnom sanacijom štete". Iza ležernih televizijskih kadrova krije se golem pritisak i umor s kojim se suočava cijela televizijska ekipa tijekom velikih sportskih projekata.

Foto: Instagram screenshot

No, nakupljeni umor nije pokolebao Valentinu koja se ubrzo, nakon kratkog predaha za oporavak, vratila pred kamere u elegantnom izdanju i s prepoznatljivim osmijehom nastavila voditi program. Angažman u 'Americani', koju vodi s kolegom Markom Šapitom, opisala je kao ostvarenje djevojačkog sna i vrhunac karijere.

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Podsjetimo, koliko je emocionalno uključena u svoj posao, pokazala je i povodom odlaska Zlatka Dalića s mjesta izbornika. Nakon što ga je ugostila u studiju, uputila mu je emotivnu poruku zahvale za devet godina koje su naciji donijele neizmjernu sreću. "Hvala na svim emocijama koje smo proživjeli uz ovu reprezentaciju... Bila je privilegija odraditi ovaj posljednji razgovor", napisala je Miletić.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Valentina Miletić voditeljica americana HRT svjetsko prvenstvo showbiz

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