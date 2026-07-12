Nakon razdoblja obilježenog potresima i velikim obnovama, Zagreb pokazuje koliko ozbiljno promišlja kulturnu budućnost

U Zagrebu je kultura duboko utkana u identitet grada. Upravo zato hrvatska metropola desetljećima je bila jedno od najvažnijih kulturnih središta regije. U vrijeme bivše Jugoslavije Zagreb je bio grad u koji se dolazilo zbog velikih izložbi, filmskih premijera, koncerata, kazališnih predstava i umjetničkih događanja. Ovdje su se otvarale izložbe koje su privlačile publiku iz cijele države, stvarali novi umjetnički pravci i okupljala kreativna scena koja je oblikovala kulturnu sliku tadašnje regije, a Zagreb je bio mjesto susreta ideja, umjetnika i publike, grad koji je često prvi donosio nove trendove pa se postavlja pitanje: može li Zagreb ponovno biti kulturološki centar regije kakav je bio nekad?