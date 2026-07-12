FOTO Britney Spears se oglasila o incidentu: 'Vidjeli ste dvije sekunde mog ludila dok se izvijam prema Gospodinu'

Glazbenica Britney Spears javila se na društvenim mrežama i komentirala medijske tekstove koji se posljednjih dana pišu o njoj. Britney je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj viri kroz krov automobila s raširenim rukama na autocesti u Los Angelesu.

- Ono što ljudi vide su dvije sekunde ludila dok se izvijam prema Gospodinu. Ali ne vide dane i sate moje stvarnosti! Psss - Mislim da moram češće viriti kroz krov automobila - napisala je pjevačica i objavu popratila s nizom emojija.

Podsjetimo, Britney je ponovno šokirala dio svojih obožavatelja ponašanjem tijekom vožnje u Los Angelesu, pisao je američki TMZ. U četvrtak je snimljena na autocesti kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa te je u jednom trenutku ispružila obje ruke preko krova vozila i zabacila glavu unatrag. Ne zna se tko je vozio, no mediji javljaju da se automobil kretao oko 72 km/h. Dok neki tvrde da je virila kroz krov automobila duže vrijeme, drugi ju pak brane.

- Britney je samo nakratko prošla kroz krovni otvor, htjela je vidjeti kakav je promet ispred jer su se automobili zaustavili. Htjela je vidjeti koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dijete koje je odrastalo na Jugu, obožava topli vjetar koji joj ljeti puše kroz kosu, to je zabavno. Zabavno se provodi ljeti i sretna je, na dobrom je mjestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna! Nije namjeravala učiniti ništa loše - rekao je izvor te dodao da se takvo ponašanje u Louisiani smatra dobrom zabavom.

Podsjetimo, pop zvijezda je uhićena 5. ožujka u Kaliforniji nakon što je primijećeno da vozi 'nepredvidivo'. Policija je izvijestila da je Spears "pokazivala znakove smanjene sposobnosti upravljanja vozilom te pristala na niz testova" nakon zaustavljanja.

Nakon toga se prijavila na rehabilitaciju te dobila uvjetnu kaznu.