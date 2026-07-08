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KRAJ JEDNE ERE

Valentina Miletić dirljivom objavom oprostila se od Dalića: 'Svjetsko srebro i bronca, ali i ono najbitnije'

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 18:38

Odlazak Zlatka Dalića s klupe vatrenih nakon devet godina izazvao je lavinu emocija u domaćoj javnosti

Odluka Zlatka Dalića da napusti klupu hrvatske reprezentacije nakon devet godina zatvorila je jedno od najblistavijih poglavlja domaćeg sporta. Sportska novinarka i HRT-ova voditeljica Valentina Miletić na svom je Instagramu sažela osjećaje mnogih navijača. Uz fotografiju iz studija s Dalićem i kolegom Markom Šapitom, uputila mu je emotivnu poruku koja sažima Dalićevo nasljeđe s reprezentacijom.

U svojoj objavi Miletić je naglasila ne samo opipljive uspjehe, već i veliku sreću koju je Dalićeva era donijela naciji. "Svjetsko srebro, svjetska bronca, medalja u Ligi nacija, ali i ono najbitnije - osjećaj ponosa koji se ne može opisati riječima.  To je ono što ostaje iza Zlatka Dalića", napisala je Miletić.

Dodala je i kako se odlaskom Zlatka Dalića zatvara veliko poglavlje: "Nakon devet godina zatvara se jedno veliko poglavlje hrvatskog nogometa, poglavlje koje nam je svima donjelo sreće i radosti kao nikad ništa ranije i zato hvala na svim emocijama koje smo proživjeli uz ovu reprezentaciju i sretno u novim izazovima. Bila je privilegija odraditi ovaj posljednji razgovor", zaključila je voditeljica.

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Dalićev odlazak simboličan je kraj najuspješnije ere reprezentacije, koju je vodio od 2017. godine. Nakon povijesnog srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022., Mundijal u Americi bio je prvi s kojeg se kao izbornik vratio bez medalje. Danas je stavljena točka na eru koja je Hrvatskoj donijela dva svjetska odličja i nebrojene trenutke nacionalnog ponosa.
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Zlatko Dalić Valentina Miletić showbiz

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