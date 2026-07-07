FOTO Sjećate se Gospodina Savršenog iz druge sezone? Proslavio je sinov rođendan, a evo kako danas izgleda

Mijo Matić, poznat kao Gospodin Savršeni iz druge sezone popularnog RTL-ovog showa, danas živi potpuno drugačiji život.
Mijo Matić, poznat kao Gospodin Savršeni iz druge sezone popularnog RTL-ovog showa, danas živi potpuno drugačiji život.
Foto: RTL
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Sa suprugom Arianom proslavio je prvi rođendan sina Lea na njihovom seoskom imanju pokraj Siska, gdje uređuju obiteljsku kuću. "Želja mi je da Leo od malih nogu upozna svoje korijene, zna gdje su odrasli njegovi baka, djed i pradjedovi te razumije priču naše obitelji i mog oblikovanja", izjavio je Matić u najnovijem intervjuu za Story.
Sa suprugom Arianom proslavio je prvi rođendan sina Lea na njihovom seoskom imanju pokraj Siska, gdje uređuju obiteljsku kuću. "Želja mi je da Leo od malih nogu upozna svoje korijene, zna gdje su odrasli njegovi baka, djed i pradjedovi te razumije priču naše obitelji i mog oblikovanja", izjavio je Matić u najnovijem intervjuu za Story.
Foto: Instagram
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Naglasio je i kako ulogu oca ne bi mijenjao ni za što. "Iskreno, draže mi je ovo sada nego onaj period kad sam bio solo i ‘poželjan neženja’, ovo ima puno veću težinu i smisao", zaključio je Mijo.
Naglasio je i kako ulogu oca ne bi mijenjao ni za što. "Iskreno, draže mi je ovo sada nego onaj period kad sam bio solo i ‘poželjan neženja’, ovo ima puno veću težinu i smisao", zaključio je Mijo.
Foto: Katarina Biočić
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Inače, Mijo i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić postali su roditelji početkom srpnja prošle godine. - Tek su mi u 14h dali da uđem u rađaonu jer nije bilo slobodnih boksova, a u bolnici sam od 11h do sad bez prestanka bio uz Ari i prolazio trudove. Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je Mijo.
Inače, Mijo i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić postali su roditelji početkom srpnja prošle godine. - Tek su mi u 14h dali da uđem u rađaonu jer nije bilo slobodnih boksova, a u bolnici sam od 11h do sad bez prestanka bio uz Ari i prolazio trudove. Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je Mijo.
Foto: instagram
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Bračni par Matić vjenčao se 2024. godine u rujnu na intimnoj svadbi koju su priredili za užu obitelj i bliske prijatelje.
Bračni par Matić vjenčao se 2024. godine u rujnu na intimnoj svadbi koju su priredili za užu obitelj i bliske prijatelje.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Katarina Biočić
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Foto: RTL
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Foto: RTL
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Foto: instagram
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Foto: instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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