FOTO Sjećate se Gospodina Savršenog iz druge sezone? Proslavio je sinov rođendan, a evo kako danas izgleda

Sa suprugom Arianom proslavio je prvi rođendan sina Lea na njihovom seoskom imanju pokraj Siska, gdje uređuju obiteljsku kuću. "Želja mi je da Leo od malih nogu upozna svoje korijene, zna gdje su odrasli njegovi baka, djed i pradjedovi te razumije priču naše obitelji i mog oblikovanja", izjavio je Matić u najnovijem intervjuu za Story.
Inače, Mijo i njegova supruga, flautistica Ariana Piknjač Matić postali su roditelji početkom srpnja prošle godine. - Tek su mi u 14h dali da uđem u rađaonu jer nije bilo slobodnih boksova, a u bolnici sam od 11h do sad bez prestanka bio uz Ari i prolazio trudove. Prerezao sam pupčanu vrpcu - otkrio je Mijo.